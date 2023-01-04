Режим президента РФ Володимира Путіна є "посміховиськом", а трансформація цієї країни піде на користь світу.
Як заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю каналу ABC News, щодо майбутнього Росії є кілька сценаріїв, проте не варто боятися її трансформації, оскільки вона піде на користь всьому світу.
Він зазначив, що режим Путіна - це "посміховисько для всіх", а російські війська змушені захищати тимчасово окуповані території України, проте ненадовго.
Буданов підкреслив, що РФ більше не становить військової загрози світу, а розповіді про її потенціал - всього лише вигадка. При цьому він зазначив, що сам Путін розуміє, що у його країни великі проблеми, тому він і його оточення намагаються зняти з себе відповідальність за війну проти України.
Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада Російської Федерації кине на фронт все і всіх, кого вдасться забрати, щоб відкласти свою поразку у війні проти України.
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що РФ хочет почати нову хвилю наступу у лютому.
За даними Генштабу, втрати Росії в Україні за добу зросли на 720 окупантів. Тепер загальні бойові втрати противника у нашій державі становлять понад 108 тис. осіб.