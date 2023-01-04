Буданов зазначив, що велич російської армії виявилася міфом.

Режим президента РФ Володимира Путіна є "посміховиськом", а трансформація цієї країни піде на користь світу.

Як заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю каналу ABC News, щодо майбутнього Росії є кілька сценаріїв, проте не варто боятися її трансформації, оскільки вона піде на користь всьому світу.

Він зазначив, що режим Путіна - це "посміховисько для всіх", а російські війська змушені захищати тимчасово окуповані території України, проте ненадовго.

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Буданов підкреслив, що РФ більше не становить військової загрози світу, а розповіді про її потенціал - всього лише вигадка. При цьому він зазначив, що сам Путін розуміє, що у його країни великі проблеми, тому він і його оточення намагаються зняти з себе відповідальність за війну проти України.

Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада Російської Федерації кине на фронт все і всіх, кого вдасться забрати, щоб відкласти свою поразку у війні проти України.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що РФ хочет почати нову хвилю наступу у лютому.

За даними Генштабу, втрати Росії в Україні за добу зросли на 720 окупантів. Тепер загальні бойові втрати противника у нашій державі становлять понад 108 тис. осіб.

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