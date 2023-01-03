РФ спробує перевернути ситуацію у війні, але Україна мобілізує світову спільноту, аби цього не допустити.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що влада Російської Федерації кине на фронт усе, що залишилося, і усіх, кого вдасться забрати, аби відкласти свою поразку у війні проти України.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців. Глава держави розповів про свої сьогоднішні перемовини з прем’єр-міністрами Нідерландів, Великої Британії, Норвегії та Канади.

"Ми почали цей рік одразу з того, що найбільш необхідне Україні саме зараз – напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою-терористом. Саме зараз – той момент, коли разом із партнерами маємо посилити нашу оборону", - сказав Зеленський.

Відео дня

"Ми не сумніваємось, що теперішні господарі Росії кинуть усе, що у них залишилось, та всіх, кого зможуть зібрати, – щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку", - наголосив президент.

Глава держави сказав, що необхідно зірвати цей російський сценарій.

"Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста. І я дякую всім партнерам, які це розуміють", - сказав Зеленський.

Він додав, що Росія мобілізує тих, кого хоче кинути вмирати.

"Ми мобілізуємо цивілізований світ. Заради життя", - відзначив президент.

Загроза нового наступу Росії

Нещодавно Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в інтерв'ю заявив, що Росія готує близько 200 тисяч нових солдатів. На його думку, російська армія знову піде на Київ.

Міністр оборони України Олексій Резніков також заявив, що Росія хоче почати нову хвилю наступу у лютому.

Пізніше він зазначив, що на початку січня РФ закриє кордони для чоловіків, оголосить воєнний стан і розпочне чергову хвилю мобілізації. Також кордони закриють в Білорусі, сказав міністр.

У Міністерстві оборони кажуть, що не можуть гарантувати, що українців попередять про новий масштабний російський наступ.

Вас також можуть зацікавити новини: