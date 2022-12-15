За словами міністра, Росія і далі буде людською навалою атакувати позиції ЗСУ.

Росія готує нову хвилю мобілізованих резервістів та буде взимку вдаватися до ескалації війни.

Як сказав міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю The Guardian, у лютому рашисти підуть в наступ.

"У рамках так званої "часткової мобілізації" Росії вдалося призвати близько 300 тисяч людей. З них 150 тисяч Москва вже використовує для посилення своїх підрозділів, а ще 150 тисяч - ретельно готує до майбутніх наступів. Приблизно 150 000 осіб у різних таборах проходять підготовку. Вони готуються щонайменше три місяці. Отже, наступну хвилю наступу спробують розпочати швидше за все в лютому, як і минулого року. Це їх план", - сказав Резніков.

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За словами міністра, Росія і далі буде людською навалою атакувати позиції ЗСУ. Кремль не пошкодує "гарматного м'яса" і буде слідувати цій тактиці до кінця.

"Кремль намагається знайти нові рішення, як здобути перемогу, але окрім "м'ясорубки" їм немає чого запропонувати", - додав Резніков.

Росія готується до серйозного наступу: що відомо

Володимир Зеленський раніше заявив, що наступні півроку будуть вирішальними у протистоянні з Росією. Водночас Олексій Арестович попередив, що у січні та лютому рашисти будуть активно наступати, щоб перехопити ініціативу на полі бою.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також солідарний з думкою про те, що Росія готує велику кількість солдат для наступу. На його думку, рашисти спробують штурмувати столицю України.