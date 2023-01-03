Відзначається, що переговори заплановані на поточному тижні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запланував переговори з главою української держави Володимиром Зеленським, а також з російським диктатором Володимиром Путіним. Зазначається, що контакти на найвищому рівні відбудуться вже цього тижня.

Прес-секретар турецького президента Ібрагім Калин з коментарі Hurriyet заявив, що переговори повинні відбутися в середу, 4 січня. Будь-яких подробиць щодо тем розмови не повідомлялося.

Варто відзначити, що переговори Путіна з Ердоганом підтвердив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков.

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Позиція Туреччини щодо війни в Україні - що відомо

22 липня Україна і Росія підписали угоду про експорт українського зерна Чорним морем, а ось Туреччина стала посередником. 14 листопада український президент Володимир Зеленський заговорив про розширення зернової угоди.

Президент Туреччини неодноразово говорив, що війна в Україні нікому не йде на користь. Ердоган часто проводить переговори із Зеленським і Путіним, щоб знайти шлях для припинення війни.

На думку міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, війна в Україні триватиме у 2023 році і не закінчиться легко.

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