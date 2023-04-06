За словами Данілова, раніше у росіян не вийшло фізично ліквідувати Зеленського, тому в даний час вони намагаються політично його знищити.

Російська влада не відмовилась від "завдання" ліквідувати президента України Володимира Зеленського, як фізично, так і політично.

Про це в інтерв′ю "Укрінформу" заявив секретар РНБО Олексій Данілов. "Завдання щодо ліквідації Володимира Зеленського Російська Федерація не зняла з порядку денного", - сказав він.

За словами Данілова, раніше у росіян не вийшло фізично ліквідувати Зеленського, тому в даний час вони намагаються політично його знищити.

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"Росія прагне політичної ліквідації нашого президента, тому що він усьому світові показав і довів, що є лідером нації, лідером країни. Росіян це точно не влаштовує", - пояснив секретар РНБО.

Данілов також уточнив, що наприкінці лютого-початку березня 2022 року "був гарячий період" щодо спроб фізично усунути Зеленського. "Зараз ми цього не спостерігаємо, але загроза для президента існує завжди. Тому відповідні інституції все це відпрацьовують", - додав Данілов.

Замахи на Зеленського

В 2022 році радник глави ОП Михайло Подоляк повідомив, що Зеленський пережив понад десять спроб замахів на життя.

За даними ГУР, минулого року в Україну прибували групи бойовиків, яким доручили ліквідацію вищого керівництва України. Пізніше в Міноборони підтвердили, що бойовики російської приватної військової компанії "Вагнера" планували вбити Зеленського.

А в січні цього року видання The Independent повідомило, що президент Володимир Зеленський після початку війни пережив понад 12 спроб замаху. Деяким з ним вдалось завадити завдяки інформації ЦРУ.

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