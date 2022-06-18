За його словами, всі вони були скоєні наприкінці лютого та на початку березня.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було здійснено п'ять спроб вбити президента Володимира Зеленського.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню The Globe and Mail.

За його словами, всі вони були скоєні наприкінці лютого та на початку березня.

Данилов не розкрив подробиці нападів, хоча на початку війни публічно говорив про загін чеченських бійців, яким було доручено вбити Зеленського, але був "повністю знищений".

Раніше повідомлялося, що наприкінці березня в Міноборони заявили, що бойовики російської приватної військової компанії "Вагнера" планували замах на президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента і прем'єр-міністра. Це було метою, деяких з них безуспішно відправили в Україну", – сказав радник міністра оборони Маркіян Лубківський і додав, що всі докази надано Міжнародному суду.

За даними української розвідки, 20 березня в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов'язані з наближеним до Путіна російським пропагандистом і власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців - ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.

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