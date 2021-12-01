Цілі великої країни. Про що говорив Зеленський у посланні до народу

Росія - агресор і окупант, армія - наше все, українців - 65 мільйонів, підприємцям - підтримка, лікарям та вчителям - повага і доплати, реформи є, а буде - ще більше. УНІАН зібрав головні тези послання президента України до народу.

Щорічне послання президента до народу, яке він оголошує в Верховній Раді, традиція, прописана в Конституції України. Зазвичай, в такому зверненні мова йде про досягнення владної команди за минулий рік та "дорожну карту" для країни на рік наступний.

Найкоротше послання президента України виголосив Леонід Кучма в 1995 році - лише 32 хвилини. Найдовше належить Петру Порошенку - в 2017 році його промова розтяглася на годину і сорок хвилин. Володимир Зеленський вдруге "вкладається" в годину.

Торік, у своєму першому посланні, яке Володимир Зеленський зробив за тиждень до місцевих виборів, він зауважив, що єдине, що буде у зверненні традиційним - це офіційне привітання з присутніми. У 2021 році любов до усіляких "фішок" збереглася.

По-перше, послання прозвучало у 30-ту річницю Всеукраїнського референдуму щодо незалежності України, на якому українці підтвердили Акт проголошення незалежності України, ухвалений 24 серпня 1991 року Верховною Радою.

"30 років тому ми зробити важливий крок, але не пішли далі", - нагадав Зеленський.

По-друге, президент зауважив, що варто змінити формат звернення, тому, мовляв, буде говорити багато про те, що в Україні в останні роки відбувається вперше. УНІАН зібрав головні тези його послання до народу.

Про агресора

На нашу суб’єктивну думку, головною фразою, яка була озвучена Володимиром Зеленським з трибуни Верховної Ради, стала ця: "Вісім років триває війна на Донбасі. Вісім років, як Росія анексувала Крим".

Якщо проаналізувати інші публічні виступи президента за час його каденції, це дійсно вперше, коли він так безапеляційно назвав Росію окупантом. Наприклад, торік в аналогічному посланні Зеленський не говорив про Росію, лишень прозвучало словосполучення "російська агресія". Ба більше, згідно з контент-аналізом, проведеним аналітиками "Слово і діло", слово "мир" у 2020 році було озвучено сім разів, то слово "війна" - лише два. Зараз риторика змінилась.

"Ми знаємо, хто з європейських країн нас підтримує, а хто з європейських країн вдає, що нас підтримує. Але вісім років поспіль боїмося зізнатися самі собі: ми не зупинимо війну без прямих перемовин з РФ. Я не боюся сказати про це росіянам. Саме тому я не боюся прямої розмови з ними...Ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", - підкреслив Володимир Зеленський.

Про армію

"Всі нас підтримують, але ніхто, крім нашої армії нас не захистить. Ми повинні зізнатися, що без нашого війська ми не зможемо зупинити війну", - сказав президент.

Він пообіцяв, що в наступному році "вперше з початку війни" буде закрита черга на квартири для всіх ветеранів війни на сході. А одразу після ветеранів такий самий процес почнеться стосовно усіх військовослужбовців.

"Я пишаюсь тим, що вперше за 30 років у 2022 році фінансування сектору оборони і безпеки, всіх програм, перевищить 320 мільярдів гривень. При тому, що у 2018 році ця сума була 191,7 мільярда гривень", - сказав президент.

У межах цих коштів планується запуск комплексної ракетної програми, програми відновлення українського флоту, створення кібервійськ в Україні. Також очільник держави нагадав, що НТК "Антонов" вже будує для армії літаки, в Харкові почали будувати сучасні танки, а найближчим часом в Україні почнеться зведення воєнного заводу з виготовлення сучасних дронів.

Про Донбас і Крим

Як і в минулому році, про Крим президент говорив більше, ніж про Донбас. Зокрема, згадав Кримську платформу: "Ми не чекаємо десятки місяців від захоплення Криму, а збираємо десятки країн для його звільнення і запускає Кримську платформу. У її першому саміті взяло участь 46 делегацій, лідери країн G7 та ЄС: США, Німеччина, Франція, Туреччина, всі наші друзі, керівництво НАТО, ОБСЄ і Ради Європи. Вперше з 2014 року деокупація Криму була обговорена на найвищому міжнародному рівні".

А також ухвалення Стратегії деокупації та реінтеграції Криму: "Ми боремось за Крим не лозунгами, а офіційними документами" й закону про корінні народи: "Який закріпив статус і права кримських татар".

Однак на досягнутому, за словами Володимира Зеленського, зупинятися ніхто не буде.

"Ми повернули Крим у світовий порядок денний. Кримська платформа буде закріплена у резолюції Генасамблеї ООН. Ми чекаємо на отримання нею офіційного статусу міжнародної організації", - підкреслив він.

За словами президента, Україна бореться за молодь з тимчасово окупованих територій та "тимчасово окуповану свідомість наших громадян". І продовжить це робити, адже звільнити свою землю - "наша мета".

Втім, нагадав, що облаштування державного кордону "по всьому його периметру" теж ніхто зупиняти не буде.

Про друзів України

Як і торік, президент України окреслив коло наших міжнародних друзів та партнерів - США, ЄС, Велика Британія, Туреччина.

"Ми зберегли двопартійну підтримку Сполучених Штатів і вивели наші відносини на новий, більш високий рівень. За підсумками моєї зустрічі з Президентом Байденом ухвалено Спільну заяву, військова підтримка. Оновлено Хартію стратегічного партнерства України і США. В основі наших відносин з Європейським Союзом – довіра, солідарність, взаємна підтримка. Це доводять результати 23-го Саміту Україна – ЄС та його амбітна підсумкова заява. Наша мета – імплементація Угоди про асоціацію", - сказав Володимир Зеленський.

За підрахунками уряду, загалом виконано близько 60% всіх зобов’язань України за Угодою.

Володимир Зеленський нагадав, що, окрім економічної співпраці, Україна з партнерами має кілька військових проектів. Зокрема, з НАТО у операціях та навчаннях Альянсу. Існує взаємодія в Чорному морі, в межах діяльності Литовсько-польсько-української бригади тощо.

"Спільно з Великою Британією ми реалізуємо амбітний проект розвитку Військово-Морських сил України на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів. З Туреччиною вже будуємо перший корвет для наших Військово-Морських сил. Вперше укладено чотири масштабні угоди з Францією на 1,3 мільярда євро на великі інвестиційні проекти", - нагадав президент.

Крім того, за його словами, "ми досягли важливих результатів у співпраці з нашими партнерами: МВФ, Світовим банком, ЄБРР та іншими міжнародними інституціями на загальну суму понад 2,7 мільярда доларів".

Про громадянство українцям усього світу

Та найголовнішими друзями України, за словами Володимира Зеленського, є українська діаспора. Мовляв, найважливішою підтримкою є підтримка світового українства. "Важлива складова нашої міжнародної політики – підтримка світового українства... Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді, ЄС, є питання множинного громадянства.

"Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд парламенту. Вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми "українського походження", а рівними українцями", - зробив президент сенсаційну заяву.

Тепер, за його словами, українців має бути 65 мільйонів.

Про перепис населення

Точніше порахувати українців президент пропонує і всередині країни - за допомогою електронного перепису, який в майбутньому дозволить провести в україні електронне голосування на виборах.

"У планах запустити нові, дуже важливі функції - е-перепис, який згодом приведе до е-голосування. У центрі наших перетворень є народ, і ми маємо дізнатися, скільки нас, де ми живемо", – зазначив він.

В цій заяві гарант згадав про власну передвиборчу обіцянку, адже ще в січні 2019 році говорив про "вибори у смартфоні", а також про те, що люди зможуть долучатись до важливих рішень влади "онлайн".

Сьогодні Україна змогла першою в світі запровадити цифровий паспорт громадянина, підкреслив президент і прорекламував сервіси "Дії", вже доступні для українців і ті, які з’являться найближчим часом.

Про підтримку бізнесу

Багато часу президент присвятив питанню розвитку бізнесу в Україні. За його словами, послуга з відкриття підприємства в Україні стане найшвидшою у світі. Адже вже зараз додаток "Дія" дозволяє зробити це за декілька хвилин. Наступним кроком, за словами Зеленського, стане запуск "Дія City", яка "дасть змогу створити в Україні найпотужніший IT-хаб у Центральній та Східній Європі".

"За п'ять років "Дія City" допоможе збільшити обсяг ринку IT вдвічі – до $11,8 мільярда, а кількість робочих місць – до 450 тисяч", — наголосив президент.

За його словами, бізнес вже отримав понад 70 мільярдів гривень та зміг зробити тисячі нових робочих місць завдяки програмі "Доступні кредити 5-7-9".

Про олігархів

На відміну від промов під час останнього прес-марафону, теми деолігархізації в посланні президент торкнувся лише кілька разів. Головною сенсацією тут можна назвати появу в країні "Економічного паспорта громадянина". Відповідний законопроект Володимир Зеленський пообіцяв внести до Верховної Ради до 10 грудня.

"Вчора ми проголосували важливий податковий закон №5600, який збільшує ренту за використання природних ресурсів України. Ми спрямуємо ці кошти на наших дітей. До 10 грудня цього року я внесу законопроект про економічний паспорт українця. Відповідно до нього, ці кошти – плата за використання наших українських надр – накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України", – повідомив він.

За його словами, таким чином олігархи стануть інвесторами у майбутнє українських дітей.

Крім того, президент пообіцяв впровадити нову програму "Українська мрія", яка дозволить усім громадянам отримати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості, електромобіля, або здобуття освіти чи зміни професії.

Про енергетичну кризу

Для подолання енергетичної кризи Зеленський пообіцяв вже у 2022 році розпочати програму "Велика термомодернізація" - утеплення багатоповерхівок, садочків, шкіл та лікарень.

"Це дозволить нам застрахуватись від зростання цін на енергоресурси. Та вперше отримати справжню енергетичну незалежність", — заявив президент у посланні.

Крім того, зважаючи, що ця криза наразі не лише проблема України, за словами Володимира Зеленського Україна запропонувала ЄС створити регіональну платформу зміцнення енергетичної безпеки. "Актуальність цієї ініціативи підтверджує наявна енергетична криза в Європі. Ми послідовно доводимо: "Північний потік – 2" – це енергетична зброя, яка створює загрозу всьому регіону", - підкреслив він.

Про COVID-19 і "Здорову Україну"

Не оминув Володимир Зеленський у своєму посланні й тему COVID-19. Зокрема, нагадав, що протидіяти пандемії Україна починала без нічого, а тепер "маємо майже все: лікарні, ліжка, кисень і найголовніше — вакцини".

"Ще вчора ми не знали як поділити першу партію у 500 тисяч доз. Наразі доступні мільйони доз: Астразенека, Короновак, Файзер, Модерна... Загалом, на сьогодні - 24 мільйони щеплень", — заявив Зеленський.

Президент також розповів про запровадження нової програми "Здорова Україна".

"Реконструкція 48 обласних багатопрофільних клінічних лікарень. 24 для дорослих, 24 для дітей. А також 24 реабілітаційних центри для наших ветеранів", — заявив Зеленський.

Він висловив окрему подяку медикам, нагадав, що заробітні плати у них зросли (як і зарплати в цілому в Україні), але чомусь не згадав про доплати лікарям через COVID-19.

"Середня зарплата лікаря в Україні буде 24 тис грн. Ми вперше починаємо гідно ставитись до лікаря і не тільки тоді, коли нам це потрібно. Я впевнений, що через рік, у своєму наступному посланні, я такі ж слова скажу про заробітні плати наших вчителів", - сказав Зеленський.

Про судову реформу

На відміну від інших сфер, у реформуванні судової системи президент не бачить чогось, чим вже може пишатись. За його словами, Україна ще на початку складного шляху до формування позбавленого від корупції незалежного суду.

"Судова реформа в Україні. Тут пишатися поки немає чим. Ми тільки на початку цього складно шляху. Ми лише проголосували перші два закони. Я дякую кожному депутату, які підтримали закони про Вищу раду правосуддя та про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Дякую вам", — сказав Зеленський.

Можливо, тому, очільник держави цьогоріч не став піднімати й тему корупції та "посадок", про що говорив раніше.

Про науку та освіту

Натомість президент похвалився досягненнями у науковій сфері. Зокрема, наголосив на створенні Президентського університету, в якому українці вивчатимуть штучний інтелект та біотехнології, а серед пріоритетних спеціальностей будуть кібербезпека, енергетичні та нанотехнології.

Тут важливо окремо підкреслити, що Володимир Зеленський багато говорив про фінансову підтримку галузі. Зокрема, школярі-переможці олімпіад зможуть отримати президентські премії, вчителі - ноутбуки, а вчені — гранти для наукових розробок.

Також він нагадав, що за його каденції розпочата робота Національного фонду досліджень та почав відновлюватись науковий флот України.

"У нас з'явилося два кораблі: судно "Борис Александров", яке буде виконувати наукові й екологічні дослідження в Чорному морі, та криголам "Ноосфера" для дослідження Світового океану, а також наших експедицій до української станції Академік Вернадський в Антарктиді", — заявив Зеленський.

Про амбітні плани

Загалом "на майбутнє" президент наобіцяв "золоті гори": і продовження будівництва доріг - "ми вже побудували 13 тисяч кілометрів доріг, а багато якісних доріг не буває, тому ціль на два наступні роки не зменшується – це 15 тисяч кілометрів доріг", і національну програму відновлення мостів та мостових переходів - "вже побудовано та оновлено 560 мостів та мостових переходів, за наступні два роки плануємо з‘єднати береги по всій нашій Україні ще 810 мостами і мостовими переходами", і запуск "10 нових потягів "Інтерсіті+", 80 нових електричок та майже 500 нових сучасних спальних вагонів українського виробництва", і регіональні аеропорти в 16-ти містах України, зокрема два нові аеропорти на сході України та навіть аеропорт міжнародного значення на Закарпатті.

Амбітна ціль, заявлена президентом - український національний авіаперевізник - UNA. Мовляв, ми підписали з ЄС "авіаційний безвіз", тому UNA до 2025 року має отримати свій "флот" - два десятки суден, і "обов’язково має приземлитися в ЄС".

На думку голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, у посланні Володимир Зеленський звернувся не до політичних еліт, а до пересічних українців. А однією з ключових тез президента стало те, що "мало стати незалежними, потрібно стати успішними".

"Головний акцент президент зробив на соціально-економічних питаннях. Безумовно, він використав це послання і для звіту про першу половину свого "правління". Було багато ідей і про економічний паспорт, і про "українську мрію"", — розповів Фесенко.

"Треба наголосити, що, на відміну від того, що багато хто очікував, в цьому посланні немає конфліктності. Так, були напівзашифровані "привіти" Ахметову, але все-таки послання мало позитивність та змістовність", — вважає політолог.

Якщо президенту вдасться реалізувати обіцяне, то, можливо, йому вдасться й відновити довіру значної частини виборців, вважає Фесенко. В іншому разі, відповідальність за усі провали теж буде лише на ньому. Адже і Уряд, і монобільшість в парламенті – його команда.

Тетяна Урбанська, Анастасія Світлевська

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