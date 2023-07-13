Він зазначив, що за всі роки незалежності тільки одного корупціонера, а саме Павла Лазаренка Україні підсвітили США.

Україна хоче, щоб країни-члени НАТО надали Києву дані про українських корупціонерів, які приховують свої статки в банках цих країн.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону. "Нам періодично говорять про корупцію... Я б дуже хотів, щоб члени НАТО надали нам інформацію про тих корупціонерів, які ховають гроші на банківських рахунках, які розташовані на території країн-членів Альянсу, щоб вони нам дали інформацію про їхні маєтки, яхти", - пояснив свою точку зору Данілов.

Він вважає, що в цьому питанні присутнє одностороннє бачення. "Нам розповідають про корупцію, а те, в яких Монте-Карло, Лас-Вагасі і так далі ці корупціонери витрачають гроші, нам не хочуть розповідати. Я б дуже хотів, щоб ми тут налагодили максимальну співпрацю", - підкреслив секретар РНБО.

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"За всі роки незалежності тільки одного корупціонера, а саме Павла Лазаренка нам підсвітили США, і він там деякий час сидів за гратами. А якщо їх там багато, то давайте спільними зусиллями будемо їх знаходити і "виводити на сонечко", щоб всі бачили, хто це", - висловив ініціативу Данилов.

Корупція в Україні

В Україні час від часу виявляють дрібних і великих корупціонерів. Більш серйозне полювання на них почалося з початку війни. Так, один з гучних випадків затримання корупціонера стався 15 травня. На хабарі попався голова Верховного суду України Всеволод Князєв. Загальна сума хабара становила $2,7 млн.

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