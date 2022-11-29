Візит делегації нібито хотіли зберегти в таємниці.

Українська делегація, ймовірно, відвідувала Ізраїль для серії зустрічей з офіційними особами Армії оборони країни (ЦАХАЛ) .

Як повідомляє ізраїльський репортер Моріа Асраф Волберг у Twitter, до делегації від України входив високопоставлений офіцер ЗСУ.

Також Волберг зазначає, візит делегації хотіли зберегти в таємниці "через політичну чутливість щодо Москви".

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"Делегація з Києва, зокрема високопоставлений військовослужбовець української армії, нещодавно прибула до Ізраїлю для серії зустрічей з офіційними особами ЦАХАЛу. Метою офіційного візиту було сприяння будівництву українцями систем протиракетного попередження", - пише Волберг.

Українська влада офіційно не повідомляла про візит.

Військова допомога Україні від Ізраїлю

Ізраїль тривалий час утримувався від надання Україні військової допомоги, а обмежувався лише гуманітарною. Ситуація почала змінюватися, коли Іран почав постачати Росії бойові дрони.

Ще у жовтні 2022 року ізраїльська влада заявляла, що країна не постачатиме в Україну озброєння.

Згодом міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, який поспілкувався зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим, заявляв, що Ізраїль допоможе нашій країні, але системи ППО не передаватиме.

На тлі цього президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні і визначитись, чи планує країна заплющує очі на російський терор.

Наприкінці листопада стало відомо, що Ізраїль припускає можливість постачання Україні високотехнологічних ракет – у разі, якщо Тегеран постачатиме Москві балістичні ракети.

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