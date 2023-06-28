Зазначається, що президент Литви обговорить з президентом України порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа прибув у середу з неоголошеним візитом до Києва. Як повідомляє прес-служба литовського президента, він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.

"Президент Литви обговорить з президентом України порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та Європейського Союзу Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Науседа прибув до Києва з Гааги, де перед цим на зустрічі глав 7 держав обговорив подальшу підтримку України. З Києва президент Литви вирушить до Брюсселя, де в четвер починається засідання Ради європейських лідерів.

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Раніше сьогодні Науседа повідомив, що Україна отримає від Литви два зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS.

Також президент Литви заявлялв, що Захід повинен знайти спосіб компенсувати Україні свою нездатність надати їй членство в НАТО. Також Науседа закликав країни Заходу перетнути "червоні лінії" у надані Україні необхідної військової допомоги.

Попередній візит литовського президента в Україну відбувся у січні в рамках саміту Люблінського трикутника, який відбувся у Львові.

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