Він анонсував певні законодавчі ініціативи стосовно тих, хто намагається "розбити зсередини, розпродати, ослабити силу українську".

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що сьогодні українці святкують 32 роки безперервної Незалежності України, яка триватиме й далі і яку "не дано розірвати".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час урочистого заходу, присвяченого Дню Незалежності України. "Сьогодні всі ми разом святкуємо 32-гу річницю Української Незалежності. 32 роки безперервної Незалежності, яка триватиме й далі, яку не дано розірвати. І яку українці не випустять зі своїх рук", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що в центрі Києва є багато свідчень того, якою давньою є історія Української Державності, і не менше пам’яті про те, як Українська Державність втрачалася та як українцям доводилося воювати за свободу та незалежність проти загарбників.

"Ми уміємо перемагати і переможемо. Українські діти на українських площах і вулицях так само святкуватимуть українську Незалежність. Наші онуки святкуватимуть… І більше ніколи не буде пауз в українській історії. Ми дамо Україні таку силу, якої достатньо, щоб перемагати завжди", - сказав президент.

Водночас, наголосив Зеленський до усіх, хто намагається "розбити зсередини, розпродати, ослабити силу українську", буде жорстке ставлення. "І будуть відповідні законодавчі ініціативи найближчим часом", - повідомив він.

Глава держави підкреслив, що спільна європейська безпека неможлива без українських військовослужбовців та потенціалу України. "Наш спільний європейський дім без України може бути лише незавершеним довгобудом", - сказав Зеленський.

Водночас присутній на заході президент Литви Ґітанас Науседа у своєму виступі наголосив, що Росія прагне стерти українську ідентичність. "Вбиваючи невинних людей, вона прагне знищити майбутнє України і Європи. Однак, український народ чинить опір і не здається. В очах всього світу ви подаєте безпрецедентний приклад мужності та рішучості", - сказав він.

Науседа підкреслив, що Литва ніколи не визнає окупацію та анексію Криму та інших територій України. "Тому що Крим – це Україна, тому що Донецьк і Луганськ, Маріуполь і Метілополь – це Україна. Пам’ятаючи багато століть спільної історії, ми знаємо, що ви переможете", - наголосив він.

Президент Литви також зауважив, що вірить у те, що Україна одного дня стане членом Євросоюзу та НАТО. "Агресор не визначатиме долю України", - сказав він і додав також, що вірить і в те, що наступний День Незалежності України "будемо святкувати разом з перемогою".

Науседа, як і присутній на заході президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза, виступали українською мовою.

На урочистому заході виступили також прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та голова президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич.

У рамках заходу Зеленський, зокрема вручив військовослужбовцям державні нагороди. Участь у цьому заході взяли також, зокрема головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, представники духовенства, урядовці та депутати.

День Незалежності України

24 серпня Зеленський привітав українців з 32-ю річницею Дня Незалежності України, зауваживши, що це цінність для кожного українця. "І за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба за те, що важливо кожному. Це - незалежна Україна", - наголосив він.

Своєю чергою, Залужний у соцмережах написав: "Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих. Де свобода й гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна. Це факти, об які розіб’ються ворожі задуми. З Днем Незалежності, Україно!".

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