Глава держави наголосив, що кожен намір будь-якого посадовця поїхати за кордон варто перевіряти до секунди.

Президент Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про підозру Юрію Арістову, якому було достроково припинено повноваження народного депутата після скандалу з відпочинком на Мальдівах під час війни.

"Київ. Сьогодні мінус один депутат Верховної Ради України. Справедливо. Вважаю, що скажу зараз теж справедливо: кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди", – заявив глава держави у вечірньому відеозверненні.

Зеленський наголосив, що якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине.

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Гучна історія з відпочинком Арістова на Мальдівах

Юрій Арістов, попри заборону для посадовців на виїзд за кордон, під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані. 26 липня генеральний прокурор розпочав кримінальне провадження за фактом законності виїзду народного депутата Арістова за кордон. У Службі безпеки України повідомили, що разом із Держбюро розслідувань провели у нього обшуки.

27 липня достроково було припинено повноваження народного депутата України Юрія Арістова. За таке рішення проголосувало 320 народних депутатів України.

27 липня на підставі зібраних доказів генеральний прокурор повідомив йому про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

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