Раніше генпрокурор розпочав кримінальне провадження за фактом законності виїзду народного депутата Юрія Арістова за кордон.

Зібрано доказову базу на чинного народного депутата України, який попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані, на підставі зібраних доказів генеральний прокурор повідомив йому про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення). Його сьогодні позбавили депутатського мандата.

Як зазначив прес-центр СБУ, мова йде про заступника голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

"Встановлено, що у середині липня цього року депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах. Для нелегального виїзду за межі України він вніс неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон. Зокрема щодо терміну, мети та країни "службового відрядження" народного обранця. За даними слідства, у липні цього року депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни. Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 року включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався", - йдеться у повідомленні.

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В спецслужбі поінформували, також з’ясовано, що депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми – до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Скандальна відпустка Арістова - деталі

Нещодавно журналісти опублікували розслідування, у якому показали Арістова на відпочинку на Мальдівах. Для закордонних вакацій нардеп обрав 5-зірковий готель на приватному острові Ітхаафуші.

На журналістське розслідування відреагував керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який ініціював призупинення членства Арістова у фракції. Згодом Арістов написав заяву про складення мандату.

26 липня генеральний прокурор розпочав кримінальне провадження за фактом законності виїзду народного депутата Юрія Арістова за кордон. У Службі безпеки України повідомили, разом із Держбюро розслідувань провели обшуки у Арістова.

27 липня достроково було припинено повноваження народного депутата України Юрія Арістова. За таке рішення проголосувало 320 народних депутатів України.