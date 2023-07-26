Вдома у народного обранця та в його авто провели обшуки.

Генеральний прокурор розпочав кримінальне провадження за фактом законності виїзду народного депутата Юрія Арістова за кордон.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, наразі перевіряється факт законності його виїзду на відпочинок до Мальдів попри заборону виїзду за кордон посадовцям.

Кримінальне провадження розпочате за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Відео дня

За даними слідства, нардеп у липні на три дні виїхав до Польщі на підставі службового відрядження для поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литви.

Після цього він дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва без проведення медичного огляду. Під час лікарняного Арістов разом із сім’єю перебував на Мальдівах.

У Службі безпеки України повідомили, разом із Держбюро розслідувань провели обшуки у Арістова. Під час обшуків вдома у народного обранця СБУ виявила закордонний паспорт, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

Так, Арістова підозрюють у внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів для виїзду за кордон, зокрема щодо терміну, мети та країни "службового відрядження".

Уточнюється, що лікарняний нардеп відкрив 10 липня - по 19 число цього ж місяця, а у готелі Waldorf Astoria Maldives перебував разом із дружиною та дітьми до 22 липня.

Також СБУ наразі перевіряє контакти депутата у період його перебування за кордоном.

"Також перевіряється інформація щодо можливого виїзду інших нардепів та чиновників на зарубіжний відпочинок під час війни", - уточнили у відомстві.

Арістов на Мальдівах - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно журналісти опублікували розслідування, у якому показали заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВР, нардепа Юрія Арістова на відпочинку на Мальдівах.

Для закордонних вакацій нардеп обрав 5-зірковий готель на приватному острові Ітхаафуші.

На журналістське розслідування відреагував керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який ініціював призупинення членства Арістова у фракції.

Згодом Арістов написав заяву про складення мандату, яку мають розглянути на найближчому засіданні Верховної Ради.

Вас також можуть зацікавити новини: