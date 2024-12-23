Відзначатися він має щорічно 24 лютого.

Про це йдеться у законопроєкті про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення Національного дня молитви (№12336).

Ним встановлюється пам’ятний день - Національний день молитви, який має відзначатися 24 лютого. У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його метою є установлення в Україні Національного дня молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також зауважується, що "з історії відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії".

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"Молитва до Бога є надприродною силою для перемоги та запорукою консолідації і єднання українського суспільства. Спільна молитва захистить Україну та тих, хто продовжує боротьбу на полі бою, стане свідченням духовного єднання українського народу та символом нашої непохитної віри у перемогу", - зазначають автори законопроєкту.

24 лютого в історії України

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін заявив, що повинен був почати повномасштабне вторгнення в Україну раніше за лютий 2022 року.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що Путін в інтерв'ю 22 грудня заявив, що неможливо сказати точно, коли це вторгнення повинно було відбутися.

Водночас він звинуватив Україну та Захід у тому, що вони "ввели в оману" Росію і не виконали Мінські угоди, і це дало Заходу час підготувати Україну до майбутніх "військових дій" проти Росії.

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