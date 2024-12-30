Глава держави зауважив, що зараз важливо підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

"Ольга – відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця. Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців", - прокоментував призначення глава держави.

Як зазначив Зеленський, в даний час головне завдання – разом із Міністерством оборони, разом із громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції.

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"Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України. Вдячний усім, хто допомагає в цьому", - підсумував президент.

Військовий омбудсмен: що відомо

29 грудня Зеленський анонсував створення в країні інституції військового омбудсмена. Він додав, що створення такої інституції обговорювалося з міністром оборони, із військовим командуванням, також із представниками громадянського суспільства.

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