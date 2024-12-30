Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.
"Ольга – відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця. Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців", - прокоментував призначення глава держави.
Як зазначив Зеленський, в даний час головне завдання – разом із Міністерством оборони, разом із громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції.
"Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України. Вдячний усім, хто допомагає в цьому", - підсумував президент.
Військовий омбудсмен: що відомо
29 грудня Зеленський анонсував створення в країні інституції військового омбудсмена. Він додав, що створення такої інституції обговорювалося з міністром оборони, із військовим командуванням, також із представниками громадянського суспільства.