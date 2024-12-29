Він сказав, що указ буде опублікований завтра.

Президент Володимир Зеленський анонсував створення в країні інституції військового омбудсмена.

"Був запит від військових – і це об’єктивна потреба – про створення особливої інституції військового омбудсмена. Потрібна така людина, яка здатна захищати права воїнів, і така системна спроможність, щоб омбудсмен разом із Міністерством оборони, з усіма, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів", - розповів президент.

Він додав, що створення такої інституції обговорювалося з міністром оборони України, із військовим командуванням, також із представниками громадянського суспільства.

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"І зараз підготовлене перше рішення – указ про призначення уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей. Щоб розпочати цю роботу й підготувати запуск інституції омбудсмена. Я обрав кандидатуру – сильну кандидатуру. Указ буде опублікований завтра", - анонсував глава держави.

Разом із новим уповноваженим, із правозахисною спільнотою та Міністерством оборони буде погоджено відповідний законопроєкт про військового омбудсмена, а також відповідні системні основи його діяльності: повноваження, фінанси та все інше. "Я прошу Верховну Раду та уряд своєчасно підтримати новації, які будуть запропоновані. Маємо вже незабаром дати старт роботі військового омбудсмена. Я дякую всім, хто допомагає", - зазначив Зеленський.

Інституція омбудсмена в Україні

В Україні в даний час є уповноважений Верховної Ради з прав людини. Цю посаду з 1 липня 2022 року обіймає Дмитро Лубінець. В полі його діяльності обміни військовополоненими, захист прав дитини. Він займається поверненням українських дітей, яких викрала РФ. Також він захищає права громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України.

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