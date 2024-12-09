Мерц заявив, що має намір підтвердити свою підтримку України в її боротьбі з Росією, а також "дізнатися поточний стан оборони" в Україні.

Кандидат на пост канцлера Німеччини, лідер фракції ХДС Фрідріх Мерц прибув у понеділок вранці до Києва. Як пише Tagesschau, візит відбувся через тиждень після відвідин України канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Це другий приїзд Мерца в Україну.

Мерц після прибуття заявив, що має намір підтвердити свою підтримку України в її боротьбі з Росією, а також "дізнатися поточний стан оборони" в Україні.

"Я приїхав до Києва, щоб запевнити український уряд і народ України в тому, що парламентська група ХДС/ХСС твердо на їхньому боці. Ми хочемо, щоб ця жахлива війна закінчилася якнайшвидше і в Європі було відновлено мир", - заявив він.

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Тільки якщо Україна буде сильною, президент Росії Володимир Путін "буде готовий брати участь у переговорах", сказав Мерц.

Він також заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Як пише Spiegel, центральним питанням у переговорах стане те, чи дасть Мерц президенту Зеленському надію на постачання крилатих ракет великої дальності "Таурус", а також чи зніме обмеження на дальність стрільби для зброї, що поставляється Німеччиною, у разі своєї перемоги на виборах.

Мерц - заяви про Україну

Раніше Мерц пропонував дати Москві добу на припинення обстрілів цивільних українців. Якщо вона не погодиться, то Україна отримає дозвіл на далекобійні удари по Російській Федерації та німецькі крилаті ракети Taurus.

Водночас він розкритикував ідею про можливе відправлення німецьких військ в Україну і назвав такі заяви "безвідповідальними".

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