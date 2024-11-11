Він продовжує критикувати Олафа Шольца.

Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц розповів, яку позицію займатиме в питанні допомоги Україні, якщо його оберуть новим канцлером Німеччини.

В інтерв'ю Capital політика запитали, чи погодиться він передати українській армії далекобійні ракети Taurus. Він відповів, що лише в їхній країні дебати зосереджені навколо постачання однієї системи озброєнь:

"Наша лінія має бути такою: Німеччина повинна зробити все можливе, щоб Україна була в змозі успішно захищатися від цієї агресивної війни - нижче порогу вступу в саму війну".

За його словами, Олаф Шольц відмовляється передавати Taurus, тоді як більшість у німецькому Бундестазі має інакшу позицію. Політик впевнений, що Німеччина робить недостатньо для допомоги Україні.

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"Країна переживає третю зиму війни, ситуація нестабільна, і без американської допомоги вона буде ще гіршою. Наступного року перед нами постане питання: чи справді ми хочемо відмовитися від України? Ескалація йде від Росії, а не від України", - додав він.

Мерц нагадав про свою пропозицію поставити Москві ультиматум: якщо Росія за добу не припинить обстрілювати цивільне населення, то Німеччина скасує межі дальності зброї, яку вже передала. Якщо цього буде недостатньо, за тиждень Україна отримає Taurus.

На питання, чи готовий він поговорити з кремлівським правителем Путіним, політик відповів ствердно, однак зазначив, що для цього є умови: "Якщо для цього буде привід і буде домовленість між європейськими та трансатлантичними партнерами, звичайно, так. Але нам не потрібно плекати жодних ілюзій. Віктор Орбан у липні був, як він сам висловився, з "мирною місією" в Москві. Відповідь прийшла через три дні: Путін наказав розбомбити дитячу лікарню в Києві".

Також Мерц назвав лідерок ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісу Вайдель та ультралівого Альянсу Сару Вагенкнехт "апологетами путінської Росії в Німеччині".

Taurus для України

Нагадаємо, Київ тривалий час закликав Берлін передати армії далекобійні ракети Taurus, які дозволили б завдавати ефективних ударів по окупованих територіях. Влада запевняла, що не битиме ними по Росії.

Попри те, що частина німецьких політиків підтримує відправку цієї зброї, канцлер Олаф Шольц виступає категорично проти. Він пояснює це страхом, що ЗСУ вдарять ними по Москві.

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