Олаф Шольц також не підтримує цю ідею.

Кандидат у канцлери Hімеччини від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц розкритикував ідею про можливу відправку німецьких військ в Україну.

Як пише DW, Мерц в ефірі телеканалу ARD розкритикував слова міністерки закордонних справ Анналени Бербок щодо можливого залучення німецьких військових для підтримання миру в Україні в разі припинення вогню і назвав такі заяви "безвідповыдальними".

За його словами, таким питанням зараз ніхто не задається.

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"Війна в Україні триває, Росія, як і раніше, жорстоко діє проти цивільного населення. Ми всі думаємо над питанням, як закінчити цю війну. Питання в тому, як нам домогтися цього", - сказав Мерц.

Канцлер Олаф Шольц так само раніше відкинув можливість відправки німецьких військових в Україну.

"Про сухопутні війська для мене в цій воєнній ситуації не може бути й мови. Я виключаю, що в нинішній ситуації в Україну будуть направлені німецькі війська або солдати", - підкреслив він.

Водночас Шольц ухилився від відповіді на запитання про те, чи може Німеччина брати участь у силах безпеки для підтримання припинення вогню в Україні, якщо така домовленість все ж таки буде досягнута.

Введення західних військ в Україну

Раніше голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про можливість відправки західних військ в Україну для забезпечення припинення вогню як доповнення до інших гарантій безпеки, таких як членство в НАТО.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також закликав ввести британські миротворчі війська для охорони кордону України в разі майбутнього припинення вогню з Росією.

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