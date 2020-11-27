Двовладдя у Львові. Навіщо депутати міськради пішли проти Садового

Перша сесія Львівської міської ради нового скликання, що відбулася на поточному тижні, увійде в історію як безпрецедентний випадок у львівському політикумі – частина новообраних депутатів міськради почала "рулити" містом без міського голови. УНІАН з’ясовував, які наслідки для міста матиме таке двовладдя.

25 листопада, пізно ввечері, міська ТВК врешті оприлюднила офіційні результати виборів голови Львівської ОТГ, другий тур яких відбувся 22 листопада. Голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький повідомив, що чинний мер Андрій Садовий отримав 62,25% підтримки виборців, його конкурент Олег Синютка – 37,75%.

Тож, як і передбачалося, міським головою Львова залишається Садовий. Це вже його четверта каденція.

Проте, 24 листопада у Львівській міській раді, ще до офіційного оголошення результатів виборів міського голови, швиденько провели першу сесію новообраних депутатів.

Це очікувано обернулося скандалом.

Загалом до Львівської міської ради, за результатами місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня, пройшло п’ять політичних сил - "Європейська Солідарність" (31,25%), "Самопоміч" (19,43%), "Голос" (8,91), "Варта" (6,96%) та "Свобода" (6,85%). Зібратися на першу сесію вони мали б 3 грудня. Принаймні, так вирішила міська ТВК ще 19 листопада. Усе мало відбуватися з дотриманням усіх традицій - молитва, капелан, присутність у залі відомих львів'ян та усіх попередніх міських голів. Однак не судилося…

Пізно ввечері 22 листопада, коли ще тривав підрахунок голосів другого туру виборів міського голови, все переграли. Ще до опівночі того ж дня ТВК вирішує, що перша сесія новообраної ради має зібратися 24 листопада.

Попри протести мера Андрія Садового, її провели представники "Європейської Солідарності", "Свободи" та "Варти". Загалом у залі, ще геть не пристосованому для засідань (після ремонту там не встигли навіть встановити крісла та електронну систему для голосування, – УНІАН), зібралося понад 30 народних обранців. Представників інших партій ("Самопомочі" та "Голосу") не запрошували, принаймні так каже Садовий. Голова міської ТВК Ігор Сліпецький зачитав протокол про обрання депутатів Львівської міської ради. Після цього присутні депутати прийняли присягу. Також вони створили тимчасову президію, яка мала керувати містом до офіційного оголошення результатів виборів міського голови (або обрання секретаря ради).

До складу президії включили Петра Адамика ("ЄС"), Юрія Мартинюка ("Варта") та Любомира Мельничука ("Свобода"), а також Роман Федишина з "Самопомочі" і Віталія Троця з "Голосу", хоча ті не прийшли на сесію і не склали присяги, дотримуючись напередодні заявленого наміру бойкотувати нелегітимне засідання.

Андрій Садовий у всьому звинуватив депутатів "Європейської Солідарності", мовляв, саме вони лобіювали у міській ТВК прийняття цього рішення. Зокрема, Григорія Козловського – скандальновідомого у Львові підприємця (найбагатшого екс-депутата Львівської міськради, нині - обласної ради, забудовника, власника "Гранд Готелю", ФК "Рух" тощо) та його прибічників, депутатів Львівської міськради Олексія Різника та Юрія Ломагу. А також нардепа Ігоря Кривецького (якого вважають головним фінансистом "Свободи", відомого також як "кримінальний авторитет" на прізвисько "Пупс").

"Міська ТВК працює виключно в інтересах одного бізнес-формування - КК: Козловський-Кривецький, - емоційно прокоментував неоднозначну ситуацію Андрій Садовий. - Ситуація з повноваженнями незрозуміла. Для чого їм це потрібно? Показати свою силу, показати, хто в домі господар, нівелювати рішення громади, прийняти вигідні для себе рішення. Але це просто нерозумно".

Натомість у "Європейській Солідарності" усі звинувачення відкидають. Мовляв, діяли в рамках закону і з благородною метою - вчасно розпочати роботу.

"Ми не хочемо позбавити чинного міського голову повноважень, депутати лише хочуть розпочати виконувати свої обов'язки, які їм доручили виборці, - заявив голова фракції "Європейської Солідарності" у Львівській міськраді Петро Адамик. - Ми не хочемо починати нову каденцію із порушення закону. Міський голова просто боїться, що втратить контроль над процесом в сесійній залі, а для нього це незвично".

За словами Петра Адамика, депутати нібито не збиралися приймати жодних важливих рішень, лише відкрили сесію і обрали президію.

Про легітимність чи нелегітимність цього засідання наразі не наважуються говорити і юристи міської ради. За словами директора юридичного департаменту Львівської міськради Гелени Пайонкевич, його можна трактувати по-різному.

"Є три нормативні документи, які регулюють легітимність оголошення результату виборів і той момент, відколи кандидати у депутати стають депутатами, - каже чиновниця. - Це Виборчий кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" і Закон "Про статус депутатів місцевих рад". І фактично тільки в законі про місцеве самоврядування є можливість проведення першого пленарного засідання сесії в тому випадку, коли ще не обраний міський голова. Однак ця норма закону досить давня, вона приймалася ще тоді, коли вибори міського голови проводили в один тур. Виборчий кодекс прийнятий значно пізніше і ми маємо керуватися лише ним. Тож маємо доволі специфічну ситуацію".

За її словами, відповідно до Закону про місцеве самоврядування, першу сесію дійсно має скликати ТВК, коли зареєстровано 2/3 депутатів. Відтоді припиняються функції попереднього міського голови. Тому формально, ТВК скликало сесію на 3 грудня вже з порушеннями. Але інформації про пленарне засідання не було. Також не було облаштоване місце для проведення сесії, роботи ремонтні не були завершені. Проте обрали п'ять представників від різних політичних сил, які мали б керувати радою почергово.

Виконуючим обов'язки міського голови тимчасово призначили його заступника - Андрія Москаленка. Виконавчими органами керують директори департаментів і начальники управлінь. Однак міський голова знаходиться на своєму робочому місці і виконує службові обов'язки - його позбавили повноважень лише щодо сесії.

Відомий львівський юрист, екс-начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярослав Жукровський має дещо іншу думку з цього приводу. Він вважає, що депутати своїм рішенням порушили ряд законодавчих актів.

Наприклад, за словами Журковського, жодним законом не передбачено складення присяги депутатами міської ради, про це йдеться лише у статуті міста і регламенті Львівської міськради. Окрім того, постанова ТВК про призначення сесії не містить жодного посилання на норму Виборчого кодексу чи норму законодавчого акту. Ця постанова ТВК прийнята на підставі розгляду заяви. Але Виборчий кодекс передбачає лише одну форму звернення - скарга. Депутати набули повноважень з моменту офіційного оголошення ТВК підсумків виборів, а в день відкриття першої сесії закінчились повноваження міського голови.

"І що далі? Тепер міський голова складатиме присягу, коли збереться або не збереться кворум? Є також питання - що таке "скликання сесії" і "призначення засідання", коли "закінчився виборчий процес"? Чим відрізняється реєстрація депутата від набуття повноважень? Тобто, тут питань значно більше, ніж відповідей", - каже Журковський.

Політологи ж вважають, що у питанні першої сесії Львівської міської ради більше політичних мотивів, ніж законодавчих аспектів.

"На практиці ми бачимо, що завжди закон служить певним політичним інтересам. У даному випадку, ситуація дійсно заплутана, - говорить у коментарі УНІАН політолог, кандидат політичних наук Валерій Майданюк. - Нова міська рада має стати до роботи, але посада мера наразі у "підвішеному" стані. І політичні конкуренти не упустили можливості скористатися ситуацією, аби обрати своїх людей на керуючі посади. Вони керуватимуть містом, поки Андрій Садовий не може. Депутати діють законно, інше питання – кому довіряти. В Європі, наприклад, зазвичай, довіряють більшості, групі, тобто – депутатам, аніж одній людині, яка може усю владу акумулювати в одних руках. Містом не керує лише мер, ним керує депутатський корпус, такий собі парламент; тому властиво йому довіряти більше".

Водночас політолог утримується від «апокаліптичних» прогнозів щодо наслідків такого двовладдя для міста, оскільки ця політико-законодавча колізія, на його думку, не зможе існувати протягом тривалого часу.

"Усе це не буде тривати довго, максимум, тиждень – два, це такий класичний політично-законодавчий конфлікт. Тож на життя міста це жодним чином не вплине", - підсумував Майданюк.

Тож містянам не варто переживати про двовладдя у Львові. Воно тимчасове. А депутатам і меру все одно доведеться шукати порозуміння. Адже попереду – каденція спільної роботи.

Мирослава Бзікадзе

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