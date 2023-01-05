Турецький лідер зауважив, що необхідно організувати "справедливе врегулювання розбіжностей".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Сторони говорили й про війну в Україні.

У канцелярії турецього лідера заявили, що сторони обговорили низку питань, зокрема турецько-російські відносини, регіональні питання, ситуацію в Сирії та війну в Україні.

Ердоган зазначив, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати. Зокрема, він згадав про ініціативу щодо створення зернового коридору, обмін полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

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Ердоган запропонував Путіну "одностороннє припинення бойових дій" в Україні, як основу закликів до миру і переговорів.

"Ердоган також підкреслив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та справедливим врегулюваням розбіжностей", - зазначили у прес-службі Ердогана.

Кремль переговори наразі не коментує.

Ердоган і його позиція щодо війни в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ердоган оголосив про готовність бути посередником у мирних переговорах. Туреччині вдалося посприяти деяким важливим питанням між Україною та РФ.

22 липня Україна і Росія підписали угоду про експорт українського зерна Чорним морем, а ось Туреччина стала посередником. 14 листопада український президент Володимир Зеленський заговорив про розширення зернової угоди.

Президент Туреччини неодноразово говорив, що війна в Україні нікому не йде на користь. Ердоган часто проводить переговори із Зеленським і Путіним, щоб знайти шлях для припинення війни.

На думку міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, війна в Україні триватиме у 2023 році і не закінчиться легко.

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