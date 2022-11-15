Зеленський пропонує розширити зернову ініціативу на порти Миколаєва та "Ольвія" в Миколаївській області.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що експортна зернова ініціатива Україна заслуговує на безстрокове продовження.

Про це він сказав під час відеозвернення до учасників саміту G20, який оприлюднив Офіс президента у своєму Telegram.

"Завдяки потужній участі ООН, Туреччини та інших партнерів, ми показали, як співпраця кількох може повернути продовольчу безпеку багатьом. Я вважаю, що наша експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове продовження, незалежно від того, коли закінчиться війна. Право на їжу - це фундаментальне право кожної людини у світі", - підкреслив він.

Відео дня

За словами Зеленського, Україна з липня експортувала понад 10 мільйонів тонн продовольства морським шляхом. "Можемо наростити експорт ще на мільйони тонн щомісяця. Для цього я пропоную розширити експортну зернову ініціативу на інші наші порти, зокрема на порти Миколаєва і "Ольвія" в Миколаївській області", - сказав він.

Зеленський закликав країни-учасниці саміту приєднатися до ініціативи України.

"Також закликаю всі країни, зокрема ваші країни, шановні лідери G19, приєднатися до нашої ініціативи з допомоги продовольством найбіднішим. Ця ініціатива - Grain From Ukraine - вже нами заснована. І перше судно Nord Vind виходить в Ефіопію. На борту 27 тисяч тонн пшениці. Це обсяг продовольства для майже 100 тисяч осіб на рік", - сказав Зеленський.

"Може бути багато таких судів з України, а, отже, багато людей в бідних країнах, які врятовані від голоду. Україна може експортувати в цьому році 45 мільйонів тонн продовольства. І нехай суттєва частина буде спрямована тим, хто страждає найбільше. Що конкретно ми пропонуємо? Кожна країна може приєднатися з конкретним внеском і стати співтворцем перемоги над голодом і продовольчою кризою", - резюмував він.

Зернова угода:

22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписала окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" і створення безпечних маршрутів.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

218 суден фактично були заблоковані на своїх поточних позиціях.

ООН, Туреччина та Україна заявили про намір продовжувати експорт продовольства та погодили рух 14 суден з українським зерном у Чорному морі. В ООН підкреслили, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, навіть попри заяви Російської Федерації про вихід з угоди.

2 листопада РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".

Вас також можуть зацікавити новини: