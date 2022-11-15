Президент України Володимир Зеленський зазначив, що експортна зернова ініціатива Україна заслуговує на безстрокове продовження.
Про це він сказав під час відеозвернення до учасників саміту G20, який оприлюднив Офіс президента у своєму Telegram.
"Завдяки потужній участі ООН, Туреччини та інших партнерів, ми показали, як співпраця кількох може повернути продовольчу безпеку багатьом. Я вважаю, що наша експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове продовження, незалежно від того, коли закінчиться війна. Право на їжу - це фундаментальне право кожної людини у світі", - підкреслив він.
За словами Зеленського, Україна з липня експортувала понад 10 мільйонів тонн продовольства морським шляхом. "Можемо наростити експорт ще на мільйони тонн щомісяця. Для цього я пропоную розширити експортну зернову ініціативу на інші наші порти, зокрема на порти Миколаєва і "Ольвія" в Миколаївській області", - сказав він.
Зеленський закликав країни-учасниці саміту приєднатися до ініціативи України.
"Також закликаю всі країни, зокрема ваші країни, шановні лідери G19, приєднатися до нашої ініціативи з допомоги продовольством найбіднішим. Ця ініціатива - Grain From Ukraine - вже нами заснована. І перше судно Nord Vind виходить в Ефіопію. На борту 27 тисяч тонн пшениці. Це обсяг продовольства для майже 100 тисяч осіб на рік", - сказав Зеленський.
"Може бути багато таких судів з України, а, отже, багато людей в бідних країнах, які врятовані від голоду. Україна може експортувати в цьому році 45 мільйонів тонн продовольства. І нехай суттєва частина буде спрямована тим, хто страждає найбільше. Що конкретно ми пропонуємо? Кожна країна може приєднатися з конкретним внеском і стати співтворцем перемоги над голодом і продовольчою кризою", - резюмував він.
Зернова угода:
22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписала окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" і створення безпечних маршрутів.
1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.
29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.
218 суден фактично були заблоковані на своїх поточних позиціях.
ООН, Туреччина та Україна заявили про намір продовжувати експорт продовольства та погодили рух 14 суден з українським зерном у Чорному морі. В ООН підкреслили, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, навіть попри заяви Російської Федерації про вихід з угоди.
2 листопада РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".
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