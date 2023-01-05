Тим більше, там вважають неможливим припинення боїв "в осяжному майбутньому".

В адміністрації президента США Джо Байдена не очікують сповільнення перебігу бойових дій в Україні в зимові місяці. Тим більше там вважають неможливим припинення боїв "в осяжному майбутньому".

Про це пише американська газета The Washington Post із посиланням на високопоставлених представників Білого дому.

У США вважають, що постачання західної мобільної бронетехніки є ще однією важливою віхою у розширенні військової допомоги Україні. Збройним Силам необхідна здатність проводити загальновійськові маневри, а бронетехніка від союзників дозволить їм вступати в бій з ворогом і просуватися вперед під вогнем.

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Також зазначається, що замість підготовки невеликих підрозділів із певними системами озброєнь, союзники тепер виводять тисячі українських солдатів із лінії фронту для комбінованих маневрових тренувань у Європі.

Байден підтвердив можливість надання Україні БМП Bradley

Президент США Джо Байден заявив 4 січня, що його адміністрація розглядає відправлення в Україну БМП Bradley. В армії США налічуються тисячі цих броньованих машин піхоти, які могли б надати українським військовим більше вогневої міці на полі бою.

Втім, поки незрозуміло, скільки Bradley передадуть Україні. Наголошується, що Сполучені Штати готують ще один пакет військової допомоги нашій країні, про який може бути оголошено найближчими днями.

Чи закінчиться війна в Україні у 2023 році: прогнози експертів

Як повідомляв УНІАН, на думку керівника ГУР генерал-майора Кирила Буданова, бої в Україні повинні закінчитися до літа наступного року. На початку листопада Буданов підкреслював, що настає вирішальний період війни в Україні.

Водночас, за прогнозом британської газети Financial Times, війна проти РФ триватиме весь наступний рік, оскільки жодна зі сторін повномасштабного конфлікту не захоче його заморожування.

Генсек НАТО Єнс Столтенбер також вважає, що РФ не має наміру відмовлятися від своєї головної мети – встановлення контролю над Україною – і готується до тривалої війни з можливою спробою нового наступу.

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