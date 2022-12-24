Там нагадали про позицію Туреччини, яка виступає за припинення вогню та проведення мирних переговорів.

Війна в Україні триватиме і в 2023 році і не закінчиться легко.

Таку думку висловив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, виступаючи на прес-конференції в Анкарі, передає Hurriyet.

Щодо майбутнього війни РФ проти України Акар сказав: "Схоже, ця війна не закінчиться легко. Підтримка США, Європи триває. Є приготування, плани і гроші, закладені в бюджети. З іншого боку, у РФ є заяви. Якщо ми об'єднаємо все це, то не буде помилкою сказати, що ця війна, ймовірно, продовжиться в 2023 році, незважаючи на всі наші добрі наміри і побажання припинення вогню і миру".

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Також Акар заявив, що Туреччина наполягає на припиненні вогню, хоча б в гуманітарних цілях. Після цього, за його словами, можна говорити про постійне припинення вогню і мирні переговори.

"Туреччина наполегливо продовжує працювати в цьому напрямку. Нехай після війни і переговорів настане мир", - зазначив Акар.

Він додав, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України і нагадав про заяви президента Реджепа Таїпа Ердогана про невизнання анексії Криму.

Роль Туреччини у війні в Україні

22 липня Україна і Росія підписала угоду з ООН про експорт української аграрної продукції Чорним морем. При цьому посередником виступала Туреччина. 2 листопада Росія повернулася до виконання зобов'язань "зернової угоди", а вже 14 листопада президент Володимир Зеленський заговорив про розширення зернового коридору.

При цьому сам Ердоган не раз заявляв про те, що війна в Україні нікому не йде на користь. Він регулярно проводить переговори з українським президентом Володимиром Зеленським і РФ - Володимиром Путіним з метою знайти шлях для припинення війни в Україні.

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