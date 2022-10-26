Олексій Резніков спростував всі звинувачення Москви.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував заяви Росії про наміри застосування Україною "брудної бомби". Він зазначив, що це частина нового етапу кампанії з дезінформації.

Про це глава Міноборони України розповів в інтерв'ю Fox News.

"Вони намагаються таким чином заблокувати надання пакетів будь-якої допомоги Україні. Вони також прагнуть створити черговий привід для використання вже з їхнього боку будь-якої ядерної загрози", - заявив Резніков.

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Фейк про "брудну бомбу" - що відомо

23 жовтня в розмові глави Міноборони Росії Сергія Шойгу з турецьким колегою прозвучала інформація про те, що Україна нібито має намір застосувати "брудну бомбу". При цьому представники західних країн заявили про абсурдність подібних заяв, зокрема генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначити, що ідея використання "брудної бомби" на українській території, за яку бореться ЗСУ, абсурдна.

У свою чергу в українській розвідці не виключають, що в Кремлі можуть використовувати ці звинувачення для ескалації. При цьому розвідники впевнені, що ці фейки не вплинуть на контрнаступ ЗСУ або на підтримку України.

Крім того, США попередили Росію про наслідки, якщо Кремль застосує ядерну зброю або "брудну бомбу" проти України.

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