За його словами, Росія не повинна використовувати такі твердження для ескалації війни в Україні.

Заяви РФ про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу" є абсурдними.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю POLITICO.

Він наголосив, що Росія не повинна використовувати брехливі заяви як привід для ескалації війни в Україні.

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За словами Столтенберга, "абсурдно говорити про те, що Україна використає брудну бомбу на власній території, за звільнення якої Київ так завзято бореться".

"Нас турбує те, що це частина моделі, яку ми бачили раніше у Росії - в Сирії, а також на початку війни або безпосередньо перед початком війни в лютому. Росія звинувачує інших у тому, що планує зробити сама", - сказав генсек.

РФ звинуватила Україну в підготовці до підриву "брудної бомби"

23 жовтня очільник Міноборони Росії Сергій Шойгу в розмові з турецьким колегою Хулусі Акаром стверджував, що Київ може застосувати "брудну бомбу".

Цього ж дня український лідер Володимир Зеленський заявив, що у Європі застосувати ядерну зброю може тільки один суб'єкт - Володимир Путін.

Пізніше представник Ради національної безпеки США Едрієнн Уотсон зазначив, що озвучені російською стороною побоювання з приводу нібито можливого використання Києвом "брудної бомби" відверто неправдиві.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відправить в Україну експертів у зв'язку з брехливими звинуваченнями Росії у розробці "брудної бомби".

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