Застосування зброї масового ураження повністю змінило б характер цієї війни.

Росія продовжує розповсюджувати фейки про наміри України застосувати так звану "брудну бомбу". Лунають припущення, що Кремль і сам готується до використання цієї зброї. Водночас фахівці кажуть, що це не має сенсу ані для Києва, ані для Москви.

Про це заявили експерти, опитані виданнями Reuters та DW.

Якої шкоди може завдати "брудна бомба"

Фахівці кажуть, що руйнівний ефект "брудної бомби" не більший, ніж у звичайної бомби, скинутої з літака, або ракети. Але наявність радіоактивних частинок все змінює і перетворює її на зброю, яка здатна зробити непридатними для життя цілі міста.

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"Брудна бомба" - це, по суті, звичайна боєголовка або снаряд, начинений радіоактивними речовинами або промисловими чи медичними відходами з низьким рівнем радіації: цезієм, іридієм або, скажімо, плутонієм. Під час детонації цього виду зброї не відбувається ядерного вибуху з ланцюговою реакцією, як це було б під час вибуху атомної бомби", – пояснює полковник Бундесверу у відставці та військовий експерт берлінського Фонду "Наука і політика" Вольфганг Ріхтер.

Експерти з безпеки не розглядують "брудну бомбу" як вид тактичної зброї. Їхнє занепокоєння такі снаряди викликають передусім через те, що вони можуть бути формою терористичної зброї, яка використовуватиметься в містах для створення хаосу серед цивільного населення.

Вплив таких бомб на здоров'я людей в разі атаки вважають малоймовірним, оскільки більшість населення, ймовірно, буде врятовано раніше, ніж отримає смертельну дозу радіації. Втім економічні збитки можуть бути величезними – це витрати на евакуацію міських районів або цілих міст, перебувати в яких може бути небезпечно впродовж десятиліть.

Говорячи про масштаби наслідків застосування таких снарядів фізик Генрі Келлі, колишній президент Федерації вчених, зазначав, що шматок радіоактивного кобальту може, якщо його підірвати бомбою в Нью-Йорку, забруднити територію площею 1000 квадратних кілометрів та потенційно зробити острів Манхеттен непридатним для життя.

Чому застосування "брудної бомби" не є вигідним для Росії

Українська влада та країни-союзники України заявляють, що звинувачення РФ щодо можливості використання цієї зброї не відповідають дійсності, а сама ідея про те, що Київ має намір отруїти власну територію, є абсурдною. Вони кажуть, що Москва могла висувати такі звинувачення аби виправдати власну ескалацію.

Водночас Ріхтер наголошує, що і для самої Росії використання "брудної бомби" не має сенсу.

"Використання "брудної бомби", на мій погляд, не тільки безвідповідальне, але й абсурдне – адже залежно від того, де її буде підірвано, від вибуху можуть постраждати власні війська [РФ] або населення, яке було оголошено "своїм" після анексії", – акцентує німецький військовий експерт.

На його думку, якби Кремль хотів змінити характер війни в Україні, застосувавши зброю масового ураження, не відбувалося в мобілізації в Росії.

"Застосування зброї масового ураження повністю змінило б характер цієї війни і суперечило б цілям оголошеної в РФ часткової мобілізації. Зараз Росія розраховує на ескалацію воєнних дій, залучаючи для цього більше сил - і перші резервісти вже на фронті", – каже він.

Ізраїльський військовий експерт Ігаль Левін переконаний, що мета Росії – залякування. Що, однак, не означає, що на це не варто реагувати.

"Росія спеціально розганяє цей інформаційний шум - не в останню чергу для того, щоб налякати і спантеличити західних союзників України. На такі гучні "вкиди", якими б абсурдними вони не були, має реагувати не тільки українська влада, а й увесь інший світ", – каже Левін.

Що каже Росія про "брудну бомбу"?

Росіяни поширюють фейкові заяви про наміри України застосувати "брудну бомбу". Така заява, зокрема. пролунала 23 жовтня під час розмови омільника Міноборони РФ Сергія Шойгу з його турецьким колегою.

Україна та країни-партнери заявляли про абсурдність цих звинувачень. Генеральний секретар НАТО Єсн Столтенберг наголошував, що ідея використання Україної "брудної бомби" на власній території, за яку Київ завзято бореться, абсурдна.

Водночас голова МЗС України Дмитро Кулеба стверджував, що ця брехня Росії "настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна". В українській розвідці не виключають, що Росія використовує ці звинувачення для подальшої ескалації.

У ГУР МО також акцентують, що ці фейки не вплинуть ані на темпи контрнаступу ЗСУ, ані ні рівень підтримки України західними партнерами.

США вже попередили Росію про наслідки у випадку використання ядерної зброї чи "брудної бомби" проти України.

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