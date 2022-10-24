Фейкові заяви Росії про Україну не вплинуть на темпи української наступальної операції чи підтримку союзників.

Росія намагатиметься використовувати повідомлення про те, що Україна нібито готується застосувати "брудну бомбу", для подальшої ескалації війни.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Шойгу, Путін і вся ця камарилья буде пробувати використовувати цей та інші фейки як підставу для подальшої ескалації. Мовляв, "Чому ви не створюєте демілітаризовану зону навколо ЗАЕС? Ми не відводимо окупаційний корпус, бо тоді з'явиться якась небезпека для ядерного об'єкта". Хоча вони і є цією небезпекою, терористами, які захопили атомну станцію", – пояснив Юсов.

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За словами представника ГУР Міноборони, Росія продовжить використовувати подібні фейки. Проте російська пропаганда не зможе вплинути на темпи контрнаступу українських військових.

"Світ на це все зважає все менше і менше, а українці не зважають зовсім. Тому це не уповільнить темпи української наступальної операції або темпи нашої співпраці з союзниками чи допомоги Україні, яка веде справедливу визвольну війну проти загарбників та терористів", – додав він.

Водночас Юсов наголосив, що якщо Росія наважиться на нові військові злочини, реакція світу буде "однозначною і жорсткою".

Фейки Росії про "брудну бомбу": що відомо

23 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу у розмові з турецьким колегою заявив про нібито підготовку Україною до застосування "брудної бомби". Це радіологічна зброя, яка поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

Міністр оборони Британії Бен Воллес спростував інформацію росіян про нібито спільне з Україною виготовлення "брудної бомби". Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що "брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна".

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