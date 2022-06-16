Франція хоче, щоб Україна повернула собі контроль над Кримом в рамках військової перемоги над Росією.
Про це CNN повідомило французьке дипломатичне джерело.
Ця заява прозвучала в ході візиту лідерів Франції, Німеччини та Італії до Києва.
"Ми за цілісну перемогу з відновленням територіальної цілісності на всіх територіях, завойованих росіянами, включаючи Крим", - сказав французький чиновник.
За його словами, після закінчення війни будуть потрібні переговори для визначення гарантій безпеки України і відносин між Україною і НАТО, щоб "дізнатися, як ми будуємо міцний мир".
"На карту поставлена безпека всіх нас", - зазначив він, додавши, що українська "військова перемога повинна визначатися Зеленським".
Як відомо, 16 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули до Києва.
Вони збираються обговорити з президентом України Володимиром Зеленським продовольчу безпеку, зброю і підтримку України. Крім того, українська сторона очікує підтримку заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС.
Також вони відвідали Ірпінь у Київській області, де побачили руйнування і почули про злочини російської армії в Україні.
Нагадаємо, що раніше Макрон пропонував Володимиру Зеленському піти на територіальні поступки заради "збереження обличчя Путіна".
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