Вони ознайомилися з руйнуваннями в місті і планами відновлення.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі і президент Румунії Клаус Йоханніс відвідали Ірпінь в Київській області.

Відеотрансляція візиту до Ірпеня демонструвалася агентством Reuters у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, вони ознайомилися з руйнуваннями в місті та планами відновлення.

Також у місті представники України розповідали про злочини російської армії, і зокрема про розстріли людей, коли вони намагалися на машинах врятувати свої життя.

Лідерів іноземних держав супроводжували українські військові та журналісти.

Візит в Україну:

16 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули до Києва.

Як зазначив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, лідери чотирьох держав мають намір послати сильний сигнал підтримки та солідарності президенту України Володимиру Зеленському і народу України.

Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив теми, які президент України Володимир Зеленський сьогодні обговорюватиме з іноземними гостями. Зокрема, це продовольча безпека, Зброя та підтримка України. Також Єрмак заявив про очікування підтримки заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

Що передувало візиту:

13 травня 2022 року стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон запропонував президенту Володимиру Зеленському піти на територіальні поступки заради "збереження обличчя Путіна".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на це заявив, що Путін має сам знайти спосіб "зберегти обличчя". А посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький відреагував на пропозицію Макрона наступним коментарем: "озвучувалися думки, що треба рятувати чиєсь обличчя. Нехай віддають свій Бранденбург або Піренеї".

12 червня 2022 року міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за заклик "не принижувати Росію". Дипломат наголосив, що для російського президента Володимира Путіна неважливо, як західні країни сприймають РФ.

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