Приєднатися до лідерів країн ЄС Йоханнесу запропонував французький президент Еммануель Макрон.

Сьогодні, 16 червня, до Києва прибуде президент Румунії Клаус Йоханніс, який приєднається до лідерів Франції, Німеччини та Італії, які вже приїхали до української столиці.

Про це президент Румунії повідомляє в Twitter.

Як пише Bild, приєднатися до лідерів країн ЄС Йоханнесу запропонував французький президент Еммануель Макрон.

"У якийсь момент протягом тижнів підготовки до поїздки тріо стало ясно, що взяти з собою східного європейця як символ європейської єдності може бути гарною ідеєю", - пише видання.

In Kyiv today with my European colleagues 🇩🇪 Chancellor @OlafScholz, 🇫🇷 President @EmmanuelMacron and 🇮🇹 PM Mario Draghi @Palazzo_Chigi to show our strong support and full solidarity with President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people. This illegal Russian aggression must stop! pic.twitter.com/r5wKaGJm9b — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022

Йоханніс самостійно відправився з Бухареста до Києва, оскільки в поїзді, яким їхали три лідери, вже не було місця, оскільки їх супроводжували численні делегації та охорона.

Візит до України лідерів країн ЄС:

16 червня 2022 року лідери трьох найбільших країн ЄС прибули до Києва.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі планують обговорити з президентом України Володимиром Зеленським низку важливих питань.

Що передувало візиту:

13 травня 2022 року стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон запропонував президенту Володимиру Зеленському піти на територіальні поступки заради "збереження обличчя Путіна".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на це заявив, що Путін має сам знайти спосіб "зберегти обличчя". А посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький відреагував на пропозицію Макрона наступним коментарем: "озвучувалися думки, що треба рятувати чиєсь обличчя. Нехай віддають свій Бранденбург або Піренеї".

12 червня 2022 року Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за заклик "не принижувати Росію". Дипломат вказав, що для російського президента Володимира Путіна неважливо, як західні країни сприймають РФ.

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