Андрій Єрмак зазначив, що Київ зберігає свої амбіції на саміт НАТО у Вільнюсі.

Україна повинна отримати гарантії безпеки і в цьому ніхто не сумнівається. Союзники і партнери обговорюють, в якій формі їх нададуть.

"Основні гарантії, які потрібні нам, ми отримуємо. Є питання про форму закріплення цих гарантій", - повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, офіційний Київ хотів би отримати в результаті щось середнє між Kyiv Security Compact і договорами з безпеки між США та Ізраїлем. При цьому він вказав, що амбіції щодо саміту НАТО у Вільнюсі не змінюється.

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"Ми розуміємо, що членство буде точно тоді, коли це дозволить ситуація з безпекою", - вказав Єрмак.

Також політик зазначив, що на даний момент підсумкового документа саміту НАТО немає, але він вважає, що жодна з країн Альянсу не має остаточну позицію "Ні".

Саміт НАТО у Вільнюсі - що відомо

11 і 12 липня 2023 року у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. При цьому президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна повинна отримати гарантії безпеки до членства в Альянсі.

У свою чергу Парламентська асамблея НАТО в своєї декларації пообіцяла "непохитну" підтримку України, а також прискорити надання Україні необхідної техніки.

4 квітня глави МЗС країн-членів Альянсу підтримали розробку програми багаторічної підтримки України.

24 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті у Вільнюсі повинні узгодити багаторічну програму, щоб допомогти Україні позбутися радянських доктрин, стандартів і оснащення.

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