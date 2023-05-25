Україна повинна отримати гарантії безпеки і в цьому ніхто не сумнівається. Союзники і партнери обговорюють, в якій формі їх нададуть.
"Основні гарантії, які потрібні нам, ми отримуємо. Є питання про форму закріплення цих гарантій", - повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, офіційний Київ хотів би отримати в результаті щось середнє між Kyiv Security Compact і договорами з безпеки між США та Ізраїлем. При цьому він вказав, що амбіції щодо саміту НАТО у Вільнюсі не змінюється.
"Ми розуміємо, що членство буде точно тоді, коли це дозволить ситуація з безпекою", - вказав Єрмак.
Також політик зазначив, що на даний момент підсумкового документа саміту НАТО немає, але він вважає, що жодна з країн Альянсу не має остаточну позицію "Ні".
Саміт НАТО у Вільнюсі - що відомо
11 і 12 липня 2023 року у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. При цьому президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна повинна отримати гарантії безпеки до членства в Альянсі.
У свою чергу Парламентська асамблея НАТО в своєї декларації пообіцяла "непохитну" підтримку України, а також прискорити надання Україні необхідної техніки.
4 квітня глави МЗС країн-членів Альянсу підтримали розробку програми багаторічної підтримки України.
24 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті у Вільнюсі повинні узгодити багаторічну програму, щоб допомогти Україні позбутися радянських доктрин, стандартів і оснащення.