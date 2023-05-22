Вони також закликали саміт підтвердити, що "законне місце країни в НАТО і Україна стане членом Альянсу".

Парламентська асамблея НАТО пообіцяла подальшу "непохитну" підтримку України та закликала лідерів Альянсу прискорити поставки винищувачів та іншої військової техніки, необхідної Києву для боротьби з російською агресією.

Про це повідомляється на офіційному сайті ПА НАТО з посиланням на прийняту у понеділок, 22 травня, декларацію асамблеї, що об’єднує парламентарів усіх 31 країн Альянсу. "Війна Росії має на меті знищити демократію в Україні та, як наслідок, підірвати цінності, які є фундаментальними для НАТО та всього демократичного, цивілізованого та мирного світу", — зазначається у документі.

Парламентарі наголошують, що у відповідь на саміт НАТО, запланованому на 11-12 липня у Вільнюсі, необхідно "збільшити та прискорити … політичну, військову, розвідувальну, фінансову, навчальну та гуманітарну підтримку та продовжувати цю підтримку стільки, скільки потрібно для перемоги та відновлення територіальної цілісності України".

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Вони також закликали саміт підтвердити, що "законне місце країни в НАТО і що Україна стане членом Альянсу". З цією метою уряди та парламенти Альянсу повинні "узгодити наступні важливі кроки на шляху до членства України в НАТО" та підкреслити "необхідність твердих майбутніх гарантій безпеки для України до набуття членства в НАТО".

Як повідомляється, декларація, представлена польським законодавцем і віце-президентом ПА НАТО Міхалом Щербою, була ухвалена одноголосно. Також вона закликала уряди та парламенти Альянсу однозначно визнати російську групу найманців Вагнера "злочинною та терористичною організацією".

Міністр оборони Олексій Резніков, виступаючи на засіданні по відеозв’язку з України, назвав першочерговими потребами в оснащенні країни системи протиповітряної оборони та бронетехніку.

Крім того, ПА НАТО висловила рішучість притягнути російський режим і "його співагресорів у білоруському режимі" до відповідальності "за злочин агресії, військові злочини, злочини проти людяності та можливі акти геноциду, вчинені в Україні".

У декларації також засуджується підтримка Іраном війни Росії та зазначається, що "будь-яке надання Китаєм летальної допомоги Росії буде історичною помилкою, яка матиме глибокі наслідки".

Засідання ПА НАТО: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї Єгор Чернєв повідомив про визнання злочинів Росії проти України геноцидом, а терористичного режиму в РФ - рашизмом.

Він назвав прийняття цього документу дипломатичною перемогою та відзначив, що було враховано усі основні побажання України щодо фінального тексту декларації.

Нагадаємо, що 30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Влада заявляла, що хоче отримати чіткі сигнали щодо євроатлантичної інтеграції на наступному саміті Альянсу.

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