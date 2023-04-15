Це питання президент обговорив з французьким колегою Макроном.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про амбітну позицію України і Франції на саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який відбудеться у Вільнюсі у липні.

Як сказав глава держави під час вечірнього звернення до українців, він сьогодні провів тривалу розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Встигли пройтися по всіх ключових безпекових питаннях, що є на порядку денному – нашому, в Україні, дуже важливо, та загалом у Європі. Це фронт, наші можливості рухатися, діяти, повертати свободу й справедливість людям на тих територіях, які поки що, на жаль, окуповані Росією. ... Росія повинна забратися з території України. Всієї України та всі окупанти. І кожен пункт Статуту ООН повинен запрацювати знову – жодне з російських порушень міжнародного права не можна ігнорувати. Саме на таких принципах повернуться безпека та спокій у міжнародні відносини. Саме для цього є українська формула миру, абсолютно реалістична й цілком конкретна", – наголосив Зеленський.

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Він зазначив, що під час сьогоднішньої розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном детально обговорив формулу миру і спільні цьогорічні міжнародні заходи, зокрема, Вільнюський саміт НАТО.

"Наша спільна позиція на саміті у Литві – всіх держав-учасниць – може бути саме такою амбітною, якої потребує європейська безпека. Впевнений у цьому. Дієві гарантії безпеки для України, тобто насправді для міжнародного порядку, заснованого на правилах, потрібні ще до нашого вступу в Альянс", - заявив президент України.

Гарантії безпеки для України - останні новини

18 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виступив за розроблення гарантій безпеки для України. На його думку, Україна повинна отримати довготермінові гарантії безпеки та підтримки Заходу до того моменту, як вступить в НАТО. Також Сунак закликав союзників подвоїти воєнну підтримку України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує від саміту лідерів НАТО фіксації рішень про наближення до членства в Альянсі, а не повторення заяв про відкриті двері. Саміт голів держав і урядів країн-членів НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

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