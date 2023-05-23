Вона наголошує, що Альянс в інтересах власної ж безпеки має запросити Україну приєднатися, адже лише вступ України до НАТО може завадити повторному нападу Росії.

Посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла про підготовку України до саміту НАТО у Вільнюсі, для якого готуються кілька "пакетів".

Про це вона сказала під час прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо липневого саміту країн НАТО: яких рішень щодо вступу України до Альянсу та яких сценаріїв можна очікувати.

"Зараз ми конкретно у штаб-квартирі опрацьовуємо, я це поділяю, умовно, на такі як "пакети", з якими ми виходимо на саміт", - зазначила посол.

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Вона розповіла про що йдеться у цих "пакетах"

Це, зокрема "політичний пакет". "Йдеться про те, що ми хочемо вивести наші політичні відносини на нову інституційну основу. І тут ми говоримо про те, щоб перетворити, наприклад, діючу Комісію Україна-НАТО на Раду Україна-НАТО, яка дозволить нам ухвалювати деякі рішення і обговорювати певні рішення разом з членами Альянсу, а не окремо", - пояснила Галібаренко.

Також йдеться про "практичний пакет". "Ми говоримо про те, що саме для України буде створено багаторічний план, який допоможе наблизити й надалі нашу взаємосумісність. Тобто йдеться про допомогу Збройним силам України. І так само йдеться про велике збільшення фінансування існуючого зараз комплексного пакету допомоги", - сказала посол.

Вона пояснила, що якщо донині в рамках комплексного пакету допомоги Україна закуповувала аптечки, зимовий одяг та антидрони для ЗСУ, то тепер ідеться про те, що наступні проекти вже носитимуть більш середньостроковий та довгостроковий характер.

"Йдеться про такі проекти як гуманітарне розмінування, наприклад, медична реабілітація. Тобто ми виходимо на те, що ми будемо поступово переходити на зброю натівського стандарту. Це також передбачатиме проведення і продовження навчань і тренувань для українських військових", - зазначила Галібаренко.

Очікування України від саміту НАТО

На уточнення, чи очікує все ж Україна, що на цьому саміті буде озвучена якась конкретна дата та перелік вимог, які Україна має виконати для свого швидшого вступу до НАТО, вона зауважила, що "бажано, щоб Альянс запросив Україну на саміті у Вільнюсі приєднатися".

Посол вважає реалістичною позицію України в цьому питанні. "Ми не вимагаємо надати конкретну дату вступу. Ми чітко визнаємо, що поки триває активна фаза бойових дій, - це неможливо. Але ми говоримо про те, що повторення сигналів про політику відкритих дверей або посилання на рішення Бухарестського саміту 2008 року, який передбачав надання Україні ПДЧ, - що для нас це більше не актуально", - сказала Галібаренко.

Натомість, підкреслила вона, "Альянс навіть у своїх національних інтересах і в інтересах своєї безпеки має запросити Україну приєднатися".

"Інакше ми всі разом постанемо перед небезпекою… Після перемоги України все одно залишатиметься загроза повторного нападу з боку Росії. І лише вступ України до НАТО може завадити такому сценарію", - наголосила посол.

Також вона розповіла, чи змінилося ставлення країн НАТО до України

На запитання щодо змін у ставленні країн НАТО до України за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Галібаренко висловила думку, що найкраще підтвердження того, що ставлення до України змінилося з боку всіх партнерів України – членів Альянсу, - це те, що наша країна стала отримувати від цих країн як нелетальну, так і летальну допомогу.

"Якщо зробити просте порівняння, то всі ми пам'ятаємо, що у 2014 році, на жаль, реакція міжнародної спільноти звелася до політичних заяв та з боку ЄС – запровадження санкцій", - зауважила вона.

Натомість нинішні масштаби допомоги, додала посол, - це "зовсім інший підхід до того, що Україна має перемогти у цій війні".

"Якщо раніше, ще рік тому, наші західні партнери уникали формулювання того, що є кінцевою метою їхньої допомоги Україні, то зараз це звучить досить чітко: Україна має перемогти, і для того так само і Альянс готовий нам допомагати стільки, скільки буде потрібно", - сказала Галібаренко.

Липневий саміт НАТО і Україна

11-12 липня у Вільнюсі (Литва) відбудеться саміт НАТО.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що Україна повинна отримати дієві гарантії безпеки ще до вступу в НАТО.

Парламентська асамблея НАТО у своїй декларації напередодні пообіцяла подальшу "непохитну" підтримку України та закликала прискорити надання Україні літаків та іншої зброї, необхідної для відсічі російській агресії.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на липневому саміті НАТО союзники узгодять багаторічну програму допомоги Україні в просуванні до військових стандартів Альянсу.

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