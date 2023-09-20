Більше визначеності: чим важливий візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський перебуває в США з черговим візитом. Він вже потужно виступив на засіданні Генасамблеї ООН, і також візьме участь у Радбезі, Саміті цілей сталого розвитку та матиме низку двосторонніх зустрічей. УНІАН дізнавався, яких результатів варто чекати.

Візит президента України в США розпочався з виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Зокрема, Володимир Зеленський нагадав геополітичним гравцям, що, поки світ продовжує боятись російського ядерного арсеналу, Росія перетворює на зброю масового знищення багато інших речей. Мова і про блокування "зернового коридору", і обстріли цивільної інфраструктури, яка цей коридор забезпечує, і ситуацію на ЗАЕС, яку контролює РФ та використовує для шантажу…

"Не існує реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших речей як зброї", - сказав він.

Щоб рятувати життя, на думку президента України, людство повинно діяти у повній солідарності: агресора потрібно стримувати не лише у питанні ядерної зброї, а усіх його інструментах та методах війни.

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"Кожна війна зараз може стати останньою, але потрібна наша єдність, щоб гарантувати, що агресія не почнеться знову", - сказав Зеленський.

Врешті, Росія починає нову війну кожне десятиліття: "Частини території Молдови та Грузії залишаються окупованими. Росія перетворила Сирію на руїни. І якби не Росія, хімічна зброя ніколи не була б там застосована. Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії…".

Геополітична картина, на тлі якої Зеленський полетів у США, має велике значення для розуміння того, що відбувається. Зокрема, експерт-американіст Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв звертає увагу, що 16-17 вересня відбулися консультації між радником президент США з нацбезпеки Джейком Салліваном та міністром закордонних справ Китаю Ван І. Після цього Ван І відбув із візитом до Москви.

На думку Краєва, Салліван та І розв’язали певні питання щодо балансування сил між китайцями та американцями – обидві країни прагнуть певної стабільності, попри проблеми з Тайванем, взаємні претензії та інші проблемні питання.

США та Китай прагнуть певного розуміння щодо того, як далі будуть розвиватися їх відносини і ситуація щодо питань глобальної безпеки.

"Тому візит Зеленського набуває дійсно геополітичної ваги. Бо саме під час нього буде врегульована дуже багато тих питань, які ми до цього не розуміли. Від нас буде вимагатися якесь бачення нашого контрнаступу, його кінцевої цілі, того, скільки ми хочемо встигнути за цей рік, скільки ми хочемо досягти далі, та всіх інших питань, які нам треба врегулювати", - сказав Краєв.

Проте, зважаючи на чутливість названих питань, обговорення, з великою ймовірністю, будуть кулуарні, а не публічні.

Ще один аспект візиту Зеленського в США – політико-дипломатичний. Краєв звертає увагу, що свою роботу розпочне спецпредставниця США з відновлення економіки України Пенні Пріцкер. Дипломатичні канони вимагають, щоб "передача" службовця такого рангу відбувалася під час особистої зустрічі. На переконання експерта, Пріцкер стане першою точкою неформального контакту між президентами США та України. Відтак, варто обговорити межі її повноважень, самі контакти та їхню форму, взаємне звітування, передачу інформації тощо.

"Це все треба обговорити в Вашингтоні. Американці хочуть зробити співпрацю з Зеленським більш адекватною і більш правильною з їхньої точки зору, і працювати з ним щодо питань відбудови України напряму", - зазначив Олександр Краєв.

Своєю чергою, голова ГО "Інститут американістики", політолог-американіст Владислав Фарапонов додає, що така тісніша співпраця та звірка годинників щодо "гарантій безпеки" потрібні для розуміння стратегічних перспектив. Водночас, Україні дадуть зрозуміти, що мають відбуватися якісні внутрішні реформи, правоохоронна та судова системи України мають демонструвати боротьбу з корупцією та інституційну спроможність. Зокрема, це стосується й питання підзвітності допомоги, у контексті чого наразі є необхідність у перезапуску діяльності Рахункової палати.

Політолог вважає, що своєрідно тиснути на Україну США можуть також у питанні проведення виборів. І, на його переконання, станом на зараз це – дуже проблемне питання. Тож Штати можуть закликати Україну або провести вибори, або, принаймні, подумати про це. Проте, ця тема, на думку Фарапонова, ні в якому разі не буде висуватись як умова продовження підтримки нашої країни.

Разом з тим, Зеленський має комунікувати у світі складність проведення виборів під час воєнного стану, зокрема через неможливість створити безпечні умови для голосування. Адже, на жаль, західна аудиторія досі не розуміє масштабів та реалій війни, як і де проходять бойові дії і так далі.

Водночас Олександр Краєв запевнив, що американцям, і особисто Байдену, не вигідно тиснути на Україну. Зокрема, вимагати переговорів з Росією, зупинки контрнаступу чи "цементування" результатів на рівні, якого досягнуто зараз. За його словами, успіхи української армії у США вважають прямим додатком до іміджу та успішності Байдена.

"Навіщо йому чи не найуспішнішу частину своєї кампанії зупиняти, коли вона тільки почала здобувати успіх?" - ставить риторичне питання американіст.

Ба більше, на думку експертів, навіть питання схвалення Конгресом США пакету додаткової допомоги у 23 млрд доларів, частка якої призначена для України, не матиме проблем. Так, зараз процес схвалення має розбіжності: частина правого крила Республіканської партії США на чолі з Дональдом Трампом вважає, що Штати надто багато допомагають Україні, а мають зосередитися на внутрішніх пріоритетах. Але, як зазначає Фарапонов, важливо не узагальнювати і розуміти, що в Республіканській партії є не лише трампісти. Наприклад, яструби-республіканці почали просувати вигідний для України наратив про те, що вона завдасть поразки Росії завдяки підтримці США, відтак це - найвигідніша інвестиція з точки зору оборонного бюджету США.

"Я переконаний, з цим пакетом не буде проблем. По-перше, він в рази менше, ніж попередні. По-друге, передбачений на перші три місяці після завершення фіскального року у США. Тобто до кінця грудня 2023 року. А, по-третє, голоси тих, хто виступає проти, дійсно, незначні, та суттєво на голосування вплинути не можуть", - говорить політолог.

Олександр Краєв підтримує думку свого колеги. Він також впевнений, що рішення буде ухвалене. За його словами, американці зробили все можливе, щоб в україноскептиків у Конгресі були мінімальні шанси на те, щоб заблокувати це рішення. Зокрема, про це свідчить зведення разом українського і тайванського оборонного бюджетів, а також новий пакет допомоги, який об’єднується разом із витратами на попередження наслідків стихійних лих.

"Ми бачимо, що американська адміністрація та законодавці роблять все можливе, щоб в україноскептиків не було можливості проголосувати проти. І ця впевненість адміністрації якраз вказує нам на те, що найімовірніше допомога Україні буде точно не меншою. А, ймовірно, буде більшою. За це зараз іде боротьба", - додав Краєв.

Він також підкреслив, що, враховуючи це, наразі немає передумов того, що США схилятимуть Україну до перемовин з РФ.

Олександр Краєв впевнений, що після візиту Зеленського до США вже вималюється й кінцеве рішення по ATACMS та якесь розуміння щодо літаків для України (літаки передають європейці, але з подачі американців, які мають забезпечувати переоснащення, озброєння, ремонт, змінні деталі і все додаткове, що потрібно для нормального функціонування цього типу озброєння).

"Ми побачимо визначеність ще й у цьому ключі", - вважає він.

Своєю чергою, Україні варто наголошувати, що Росія з моменту початку українського контрнаступу нічого не змогла йому протиставити (тому і продовжує шантажувати світ "ядеркою"), а також запевнити партнерів у тому, що українські війська можуть захиститися та максимально просунутися у контрнаступі, а відтак і довести, що інвестиції у різного роду допомогу не були марними.

Антоніна Доломанжи