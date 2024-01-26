Політик визнав, що його рішення спричинилу хвилюневдоволення в Євросоюзі.

Голова Європейської ради Шарль Мішель вирішив відмовитися від участі у виборах до Європарламенту після того, як ці його плани спричинили гучний скандал в ЄС. Про це він повідомив у своєму Фейсбуці.

Він розповів, що вбачав у цих виборах можливість продовжити свою боротьбу за вирішення тих проблем, з якими стикнулася Європа. Зокрема він згадав і війну в Україні. За словами Мішеля, він сподівався, що його виборча кампанія буде цілком сумісною з виконанням виконавчих повноважень – "як і на будь-яких національних або місцевих виборах".

Мішель визнав, що переспектива його дострокової відставки "призвела до екстремальної реакції".

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"Мій вибір викликав сильну увагу ЗМІ та спекуляції. (...) Я вітаю всю політичну критику та законні аргументи. Природно, кожна ситуація має кілька можливих точок зору. Але особисті напади все більше переважають над фактичними аргументами. (...) З усіх цих причин і щоб зберегти фокус моєї місії, я не буду кандидатом на європейських виборах. Я присвячу всі свої зусилля своїм нинішнім обов'язкам з непохитною рішучістю, поки вони не закінчаться", – написав Мішель.

Скандал із Шарлем Мішелем: що відомо

Як писав УНІАН, на початку січня чинний президент Євроради Шарль Мішель оголосив про намір балотуватися до Європейського парламенту на виборах у червні. В разі перемоги на цих виборах, він мав піти з посади достроково. Головною проблемою у цьому контексті була та обставина, що у разі дострокової відставки голови Євроради його обов’язки має виконувати керівник держави, яка головує в ЄС. У другому півріччі це буде Угорщина.

Тобто одну з головних посад в Євросоюзі міг би отримати антиєвропейськи і антиукраїньски налаштований Віктор Орбан, що не приховує симпатій до Росії.

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