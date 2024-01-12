Його рішення про дострокову відставку застало усіх зненацька і породило купу проблем.

В Євросоюзі розлючені та обурені через рішення чинного президента Європейської ради Шарля Мішеля достроково піти у відставку заради депутатського крісла в Європарламенті. Про це низка європейських посадовців і дипломатів розповіли виданню Politico.

Зазначається, що Європа зараз стикається з двома великими викликами – війнами в Україні та в секторі Газа. На цьому тлі рішення Мішеля піти у відставку достроково заради отримання стабільнішої посади європейський політикум сприймає як бажання подбати про власні інтереси, а не інтереси ЄС.

Зокрема багатьох розсердило те, що Мішель не став заздалегідь обговорювати свої наміри з керівництвом ЄС, а просто надіслав електронні листи в офіси європейських лідерів і зробив заяву для ЗМІ, залишивши "всіх у праведному гніві".

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"Держави-члени не консультувалися заздалегідь щодо рішення Мішеля. Очевидно, столиці не потішило те, що їм повідомили в той же час, коли ЗМІ почали повідомляти", – розповів неназваний дипломат.

Як пише Politico, в ЄС зараз є побоювання щодо того, чи не спробує Мішель скористатися перевагами своєї нинішньої посади для того, аби підвищити шанси на літніх виборах до Європарламенту. Також в європейських столицях побоюються, що участь у виборах може вплинути на його роботу як президента Євроради.

На цьому тлі у Європарламенті вже лунають заклики до Мішеля, щоб він пішов у відставку просто зараз. Але близькі до президента Євроради джерела стверджують, що він не має наміру відмовлятися від посади до кінця червня.

Проблема із відставкою президента Євроради Шарля Мішеля

Як писав УНІАН, Європейська Рада є найвищим політичним органом управління Європейським союзом. Її учасниками є керівники (президенти або прем’єр-міністри) усіх країн-членів ЄС, а також президент самої Євроради, який є нейтральним організатором та медіатором роботи цього органу.

Наприкінці минулого тижня чинний президент Євроради Шарль Мішель, що займає проукраїнською позицію, оголосив про намір балотуватися до Європейського парламенту. В разі перемоги на цих виборах, він піде з посади, хоча до кінця каденції у нього буде ще півроку.

Головною проблемою у цьому контексті стала та обставина, що у разі дострокової відставки Мішеля його обов’язки виконуватиме керівник держави, яка на той момент головуватиме в ЄС. У другому півріччі це буде Угорщина з її проросійським лідером Віктором Орбаном.

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