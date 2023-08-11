Екс-лідер комуністів Симоненко під час окупації Київської області втік до РФ у супроводі російського спецназу.

Служба безпеки зібрала доказову базу на Петра Симоненка – колишнього народного депутата, керівника забороненої Комуністичної партії України, який підтримав збройну агресію РФ.

Як йдеться у повідомленні СБУ, на період окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва РФ щодо його "евакуації" до країни-агресора. Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу. Після прибуття російських спецпризначенців екс-нардеп особисто їх зустрічав, а потім "розквартирував" у власному будинку.

"З 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив "супровід" Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі. Звідти він переїхав до РФ, де його призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання "Союз комуністичних партій – комуністичної партії радянського союзу"", - повідомили подробиці в СБУ.

Відео дня

Також у відомстві зазначили, що за вказівкою депутата держдуми РФ Геннадія Зюганова Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви.

На підставі зібраних доказів Симоненку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Як уточнили в Офісі Генпрокурора, йому інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу або до захоплення державної влади, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (в. 3 ст. 109 , ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу).

Заборона комуністичної партії України

У травні 2022 року майже через сім років після ухвалення так званого "закону про декомунізацію" в Україні остаточно було заборонено комуністичну партію.

Спочатку Окружний адміністративний суд Києва постановою від 16 грудня 2015 року припинив діяльність КПУ, але це рішення було оскаржене в апеляційному порядку і не набуло законної сили. Весь цей час КПУ продовжувала існувати і навіть отримувала членські внески, хоча і була усунута від виборчого процесу.

Але в травні 2022 року Шостий апеляційний адміністративний суд завершив розгляд апеляційної скарги у цій справі і відмовив у її задоволенні, в результаті чого рішення суду про заборону комуністичної партії України вступило у законну силу.

Вас також можуть зацікавити новини: