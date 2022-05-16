Представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря розповіла, що через майже сім років після ухвалення так званого "закону про декомунізацію" в Україні остаточно заборонено Комуністичну партію.
Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.
"Через більш ніж шість років після ухвалення так званого "закону про декомунізацію" в Україні остаточно заборонено Комуністичну партію", - зазначила вона.
Совгиря нагадала, що "Закон про декомунізацію" (від 9 квітня 2015 р. №317-VIII) був ухвалений Верховною Радою ще у 2015 році.
"Ним передбачалося засудження комуністичного режиму і заборона пропаганди його символіки, але питання про заборону Комуністичної партії України мав вирішити суд", - зауважила вона.
Окружний адміністративний суд м. Києва постановою від 16 грудня 2015 року у справі №826/15408/15 припинив діяльність КПУ, але це рішення було оскаржене в апеляційному порядку і не набуло законної сили, нагадала Совгиря.
"Весь цей час Комуністична партія України продовжувала існувати і навіть отримувала членські внески, хоча і була усунута від виборчого процесу. Нещодавно Шостий апеляційний адміністративний суд завершив розгляд апеляційної скарги у цій справі і відмовив у її задоволенні, в результаті чого рішення суду про заборону Комуністичної партії України вступило у законну силу", - констатувала депутат.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.
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