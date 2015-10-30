КПУ подала до ЄСПЛ позов проти України

Про це повідомляється на сайті політсили.

"У липні 2015 року Міністерство юстиції України, виконуючи замовлення правлячого режиму і посилаючись на антиконституційні так звані закони про "декомунізацію", видало протиправний наказ, яким заборонило Компартії брати участь у виборах до місцевих рад. Залежні українські суди, як і Міністество юстиції, відмовилися відновити законні права комуністів на волевиявлення", - сказано у повідомленні.

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Через це, як зазначає Компартія, вона була вимушена, керуючись нормами міжнародного права, звернутися до Європейського суду з прав людини задля відновлення справедливості.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні пройшли місцеві вибори.

КПУ у них формально не брала участь, оскільки сама назва партії підпідає під заборону згідно закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Однак представники КПУ все ж балотувалися на цих виборах - від партії "Нова держава".