Українського політика помітили, коли він "мчав" до Москви (фото)

За словами адвоката, Симоненко летить до Москви.

Голову забороненої в Україні Комуністичної партії Петра Симоненка помітили в аеропорту, де він поспішав на літак до Москви.

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"Цікаві досліди: щоденник спостережень за живою природою. Петро Симоненко летить у місто-герой Москву", - написав адвокат Ілля Новіков на своїй сторінці у Facebook. Також він опублікував фото з комуністом.

Як повідомляв УНІАН, підозрюваний у підготовці захоплення влади та держзраду лідер забороненої КПУ Петро Симоненко влаштував словесну перепалку з екс-нардепом-утікачем Ігорем Марковим в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 1".