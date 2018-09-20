Українського політика помітили, коли він "мчав" до Москви (фото)
13:28, 20 вересня 2018Політика
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За словами адвоката, Симоненко летить до Москви.
Симоненко не уперше літає до РФ / фото facebook.com/Ilya.S.Novikov
Голову забороненої в Україні Комуністичної партії Петра Симоненка помітили в аеропорту, де він поспішав на літак до Москви.
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"Цікаві досліди: щоденник спостережень за живою природою. Петро Симоненко летить у місто-герой Москву", - написав адвокат Ілля Новіков на своїй сторінці у Facebook. Також він опублікував фото з комуністом.
Як повідомляв УНІАН, підозрюваний у підготовці захоплення влади та держзраду лідер забороненої КПУ Петро Симоненко влаштував словесну перепалку з екс-нардепом-утікачем Ігорем Марковим в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 1".
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