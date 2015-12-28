КПУ оскаржила заборону своєї діяльності
12:21, 28 грудня 2015Політика
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Комуністична партія України звернулася до Київського апеляційного адміністративного суду з апеляційною скаргою на постанову Окружного адміністративного суду Києва від 16 грудня, якою діяльність партії була заборонена.
Компартія оскаржила в апеляційному суді заборону своєї діяльності / Фото УНІАН
Про це йдеться у повідомленні партії.
КПУ нагадує, що окружний адмінсуд Києва розглянув справу №826/15408/15 за позовом Міністерства юстиції до неї. 16 грудня суд в порядку письмового провадження прийняв рішення про задоволення позову Мінюсту та вирішив припинити діяльність Компартії.
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Партія зазначає, що вважає рішення суду першої інстанції незаконним й необґрунтованим, прийнятим із порушенням норм матеріального та процесуального права, та, як наслідок, таким, що підлягає скасуванню апеляційним судом в повному обсязі.
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