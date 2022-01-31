Уряд Греції готовий і надалі дієво допомагати грецькій громаді в Україні.

Греція не планує евакуювати дипломатів чи членів їхніх сімей з України.

Про це заявив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас під час розмови з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, повідомила прес-служба зовнішньополітичного відомства України.

Дендіас зауважив, що грецька сторона уважно стежить за ситуацією і вважає, що нині немає підстав для передчасних рішень.

"Греція не планує евакуювати дипломатів чи членів їхніх сімей, а також не закликає грецьких громадян і українців грецького походження залишати Україну. Натомість уряд Греції готовий і надалі дієво допомагати грецькій громаді в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, через загрозу воєнного вторгнення Росії США, Велика Британія, Австралія та Німеччина повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників своїх посольств або дозволити їм добровільно залишити територію України.

25 січня Канада також оголосила про намір тимчасово вивезти з України членів родин дипломатичних співробітників, зокрема дітей до 18 років та членів сімей, які їх супроводжують. 30 січня Канада тимчасово відкликала другорядний персонал зі свого посольства в Україні.

На території України розташовується 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.

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