Греція не планує евакуювати дипломатів чи членів їхніх сімей з України.
Про це заявив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас під час розмови з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, повідомила прес-служба зовнішньополітичного відомства України.
Дендіас зауважив, що грецька сторона уважно стежить за ситуацією і вважає, що нині немає підстав для передчасних рішень.
"Греція не планує евакуювати дипломатів чи членів їхніх сімей, а також не закликає грецьких громадян і українців грецького походження залишати Україну. Натомість уряд Греції готовий і надалі дієво допомагати грецькій громаді в Україні", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, через загрозу воєнного вторгнення Росії США, Велика Британія, Австралія та Німеччина повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників своїх посольств або дозволити їм добровільно залишити територію України.
25 січня Канада також оголосила про намір тимчасово вивезти з України членів родин дипломатичних співробітників, зокрема дітей до 18 років та членів сімей, які їх супроводжують. 30 січня Канада тимчасово відкликала другорядний персонал зі свого посольства в Україні.
На території України розташовується 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.