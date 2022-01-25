Раніше США, Велика Британія, Австралія та Німеччина повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію.

Канада офіційно підтвердила намір тимчасово вивезти з України членів родин дипломатичних співробітників, зокрема дітей до 18 років та членів сімей, які їх супроводжують.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади.

"Безпека канадців, нашого персоналу та їхніх сімей у наших представництвах за кордоном є нашим головним пріоритетом. У зв’язку з триваючим нарощуванням російської армії та дестабілізаційною ситуацією в Україні та навколо неї, ми вирішили тимчасово вивезти дітей працівників канадського посольства віком до 18 років та членів сімей, які їх супроводжують", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що співробітники відділу глобальних зв’язків Канади та Посольства Канади в Україні продовжуватимуть уважно стежити за ситуацією.

На території України розташовується 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.

Раніше США, Велика Британія, Австралія та Німеччина повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію.

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