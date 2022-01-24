Загалом на території України знаходиться 129 посольств, консульств і представництв міжнародних організацій.

Лише чотири держави повідомили Міністерство закордонних справ України про наміри забрати співробітників посольств та членів їхніх сімей з України.

Як йдеться у заяві МЗС України, на території України знаходиться 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.

"Станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія та Німеччина", - наголошується у заяві.

Решта держав, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку.

"Важливо, що такої позиції дотримуються і ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах нашої держави, які межують з територією Російської Федерації", - йдеться у заяві.

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Також в МЗС висловлюють вдячність міжнародним партнерам, які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів. "Це - справжній прояв солідарності з Україною", - зазначається у заяві.

"Нині надзвичайно важливо уникати кроків, які можуть бути використані в інформаційному просторі задля посилення напруги в суспільстві, дестабілізації економічної та фінансової ситуації нашої держави. Сила України та її партнерів полягає в єдності", - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві. Також, громадяни США в Україні повинні розглянути негайну можливість виїзду, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США передчасною і проявом надмірної перестороги. Речник МЗС зазначив, що Росія нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

Також, рішення відкликати частину співробітників свого посольства в Україні через можливе вторгнення РФ прийняла Велика Британія.

Натомість керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що в Європейському Союзі не бачать причин для евакуації родин своїх дипломатів з України. Наразі тривають переговори з РФ. "Ми не збираємося робити те саме, що і США (евакуйовувати дипломатів, - УНІАН), оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин", - заявив Боррель.

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