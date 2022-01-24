Австрія, Данія, Чехія, Латвія і Польща поки не готують скорочення своїх посольств в Україні, однак мають підготовлені плани.

Австралія закликає своїх громадян негайно покинути Україну на тлі можливого вторгнення російських військ, скупчених біля українських кордонів.

Про це повідомляє видання The Sydney Morning Herald.

Федеральний уряд Австралії закликав австралійців в Україні "виїхати зараз" через безпекову ситуацію, одночасно розпочавши відкликання членів родин австралійських дипломатів із Києва.

Також влада Австралії рекомендує своїм громадянам не подорожувати до України. Австралійцям рекомендовано полишити Україну комерційними авіарейсами і враховувати, що розклади авіарейсів можуть змінюватися або призупинятися у найкоротші терміни.

"Консульські послуги і наша здатність надавати консульську допомогу може бути обмеженою у зв'язку з місцевими обставинами", - заявили в уряді Австралії.

За оцінкою українських джерел, в Україні знаходиться 1 тис. 400 австралійців, але уряд не підтверджує ці цифри. Федеральний уряд повідомив, що члени родин австралійських дипломатів планують покинути Київ.

"Австралійці, які вирішать залишатися в Україні, повинні розглянути свої особисті безпекові плани, бути готовими сховатися у сховищі, якщо це буде необхідно, зберігати посилену безпекову обізнаність і зареєструватися у Департаменті із закордонних справ і торгівлі", - наголосили в уряді.

Німеччина

МЗС Німеччини також дозволило родичам співробітників диппредставництв в Україні покинути країну в разі, якщо вони цього хочуть. Про це повідомив офіційний представник міністерства Крістофер Бургер, передає ZN.ua.

"Членам сім'ї співробітників німецьких закордонних представництв в Україні, а також членам сімей співробітникам німецьких організацій в Україні, наприклад, інституту Ґете чи DAAD, вирішено дати можливість добровільного виїзду", - сказав Бургер.

За його словами, якщо родичі дипломата хочуть виїхати з країни, то МЗС Німеччини оплатить квитки. Скільки людей можуть скористатися цією можливістю, Бургер не повідомив.

Австрія

Австрія підготувала план евакуації своїх дипломатів з України, але рішення про їхнє вивезення поки не ухвалювали.

Зокрема, міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг зазначив, що рішення про евакуацію персоналу посольства в Києві буде прийматися в залежності від розвитку ситуації, передає "РБК-Україна".

"У нас, звичайно, є плани евакуації нашого посольства в Києві. Але поки ми їх ще не реалізували, тому що саме зараз слід спостерігати за ситуацією всіма силами. Але якщо ситуація із загрозою або безпекою зміниться, за чим ми щодня спостерігаємо, тоді ми зробимо цей крок", - заявив Шалленберг.

Данія

Данія не має наміру відразу наслідувати приклад США і евакуйовувати співробітників свого посольства в Києві, пише "Європейська правда". "Водночас Данія уважно стежить за ситуацією і має готовий план дій, якщо ситуація буде загрозливою", - зазначив співрозмовник видання.

Чехія

У Чехії зараз не бачать причин для евакуації своїх дипломатів, зазначає "Європейська правда". Однак, у МЗС Чехії створили робочу групу для обговорення всіх можливих сценаріїв розвитку ситуації довкола України.

Прага "вірить у краще, але готується і до гіршого розвитку ситуації". Зазначається, що гіпотетична можливість евакуації співробітників посольства Чехії у Києві існує в разі серйозного погіршення безпекової ситуації.

Латвія

Голова МЗС Латвії Едгар Рінкевичс наголосив, що посольство в Україні продовжує працювати на повну потужність, і не висловлював наміру евакуації його співробітників або членів їхніх родин.

"Відповідно до загальної практики, МЗС Латвії має необхідні плани евакуації посольства, і ці процедури можуть бути розпочаті за необхідності. Ми постійно оцінюємо безпекову ситуацію і будемо діяти відповідно", - сказав міністр.

Водночас Рінкевичс закликав громадян Латвії не їздити до України без нагальної необхідності і особливо до Луганської та Донецької областей.

Польща

Заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський заявив, що зараз евакуація сімей польських дипломатів з України не планується. Водночас він зазначив, що польське МЗС "уважно стежить за ситуацією", передає Liga.net.

Голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумоч зазначив, що рішення Держдепу про скорочення посольства США в Києві може вказувати на дотримання певних процедур. За його словами, Польща оптимістичніше дивиться на ситуацію.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві. Також, громадяни США в Україні повинні розглянути негайну можливість виїзду, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США передчасною і проявом надмірної перестороги. Речник МЗС зазначив, що Росія нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

Також, рішення відкликати частину співробітників свого посольства в Україні через можливе вторгнення РФ прийняла Велика Британія.

Натомість керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що в Європейському Союзі не бачать причин для евакуації родин своїх дипломатів з України. Наразі тривають переговори з РФ. "Ми не збираємося робити те саме, що і США (евакуйовувати дипломатів, - УНІАН), оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин", - заявив Боррель.

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