Колишній високопоставлений чиновник США, аналітик центру Атлантичної ради Джонатан Панікофф заявив, що вторгнення Хамас - це провал розвідки Ізраїлю.

Ізраїльські чиновники помилково дійшли висновку, що ХАМАС не був зацікавлений у провокуванні повномасштабної війни з Ізраїлем, а великий провал розвідки призвів до суботнього нападу.

Як йдеться в матеріалі The Telegraph, оцінка служб безпеки, проведена минулого тижня, показала, що ХАМАС прагнув "уникнути повноцінної війни з Ізраїлем", при цьому офіційні особи не знали про плани комбінованого ракетного нападу та нальотів на південь.

У тій же оцінці був зроблений висновок, що ХАМАС не хотів "ставити під загрозу минулі досягнення, які покращили життя жителів Гази", маючи на увазі економічні стимули, пропоновані Ізраїлем Газі для послаблення напруженості, такі як дозволи на роботу.

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Чиновники ізраїльської армії визнали, що "в майбутньому" необхідно обговорення того, що пішло не так, але зараз вони повністю зосереджені на битві з ХАМАС.

"Це був провал розвідки. Інакше й бути не могло. Це був провал у сфері безпеки, який підірвав те, що вважалося агресивним та успішним багаторівневим підходом Ізраїлю до Сектора Гази", — сказав Джонатан Панікофф, колишній високопоставлений чиновник США та аналітик аналітичного центру Атлантичної ради.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили масовий ракетний удар по Ізраїлю, випустивши понад 2000 ракет. У відповідь ізраїльська армія атакувала позиції палестинців.

Бойове крило ХАМАС - угруповання "бригади Ізеддіна аль-Кассема " вдарило по Тель-Авіву".

8 жовтня 2023 року Ізраїль ліквідував лідера ХАМАС.

Ізраїль офіційно перейшов у стан війни. Армія Ізраїлю отримала повну свободу дій.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман не виключає, що бойові дії в Ізраїлі можливо ускладнять постачання деякого озброєння в Україну. На його думку, поки тривають бої в Ізраїлі, ніхто не буде завантажувати снаряди для України.

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