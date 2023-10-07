Україна не планує "розганяти цей конфлікт", а навпаки хоче нормального врегулювання, зазначив заступник міністра економіки Тарас Качка.

Українська сторона продовжує шукати політичне рішення задля вирішення зернового конфлікту з Польщею.

"Насправді є велика робота по пошуку рішення. Очевидно, що скарга в СОТ (Світова організація торгівлі, - УНІАН) втратить свій сенс після того як польська влада скасує свою національну заборону. Вони це чудово розуміють", - повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, зараз кожна цитата з українського боку сприймається в контексті виборів у Польщі, які відбудуться через тиждень.

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"Строк на проведення консультацій в рамках СОТ за цей час не завершиться. Тому очевидно, що після 15 жовтня в нас буде можливість для нормальної міжурядової дискусії. Ми всі пропозиції по врегулюванню цього питання польській стороні передали. І ми скоріше очікуємо реакції на той механізм верифікації моніторингу, який запровадила українська сторона ніж дискусії стосовно скарги в СОТ. Ми завжди вважали, що скарга в СОТ - це останній інструмент у разі, якщо нам не вдасться знайти якогось порозуміння", - сказав він.

"Ми не хочемо розганяти цей конфлікт. Навпаки ми хочемо нормального врегулювання, транзит через Польщу і поступове відкриття цих ринків", - додав заступник міністра економіки.

Зерновий конфлікт з Польщею

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія 15 вересня скасувала обмеження на ввезення зерна з України до Польщі Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Проте Польща всупереч рішенню Єврокомісії продовжила заборону на імпорт української агропродукції.

Після цього, 18 вересня, Україна подала позов до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

6 жовтня стало відомо, що Польща вважає недостатнім рішення України про призупинення позову до Світової організації торгівлі. Тоді ж речник польського уряду Пьотр Мюллер зазначив, що польська сторона не планує скасовувати зернове ембарго.

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